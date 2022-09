Landkreis Nienburg: Motorradausflug endet mit dem Tod

Von: Johannes Nuß

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Nienburg ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer getötet worden. © Polizei

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Nienburg ist am Sonntag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Eine Autofahrerin hatte ihn und seinen Sozius übersehen.

Uchte – Bei einem schweren Motorradunfall im Landkreis Nienburg/Weser in Niedersachsen ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer getötet worden. Sein Sozius erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15:20 Uhr auf der Bundesstraße B61 in Uchte. Nach bisherigen Erkenntnissen war das 53-jährige Todesopfer gemeinsam mit einer elfköpfigen Motorradkolonne auf der B 61 von Minden in Richtung Sulingen unterwegs.

Die Motorradkolonne beabsichtigte nach rechts in die B 441 einzubiegem, lediglich der Motorradführer und sein Sozius, welche als Letzte der Motorradkolonne fuhren, blieben weiter auf der B61 und fuhren weiter in Richtung Sulingen. Das übersah eine herannahende Autofahrerin (24) und prallte mit dem Motorrad beim abbiegen frontal zusammen. Das Motorrad kollidierte nach dem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug einer 65-jährigen Fahrerin.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Wiederbelebungsversuche der alarmierten Feuerwehr Uchte erlag der Motorradführer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Sozius wurde schwer verletzt und in eine Klinik geflogen. Die 24-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 61 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sowie einer Erstellung eines Unfallgutachtens bis um 19:07 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

