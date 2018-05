Freibadsaison startet durch: An diesem Wochenende öffnen der Wesavi-Außenbereich und das Stolzenauer Freibad

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Ein Azoren-Hoch verspricht für dieses Wochenende frühsommerliche Temperaturen. Bis auf 26 Grad soll die Quecksilbersäule in der Mittelweserregion klettern. Für die richtige Abkühlung ist vielfach schon gesorgt. Einige Schwimmbäder öffneten bereits zu Beginn dieses Monats ihre Türen. Heute und in den kommenden Wochen kommen einige hinzu.

Bei Sturm und Kälte startete im Steimbker Naturwaldbad am Maifeiertag die Freibadsaison. „Solche Temperaturen hatten wir noch nie. Die Wassertemperatur ist höher als die Außentemperatur“, berichtet Olaf Stenzel, der zweite Vorsitzender des Fördervereins Freibad Steimbke. Zum Anbaden trauten sich allerdings nur zwei Badegäste den Sprung vom Dreier ins „warme“ Nass. Das sollten heute und morgen deutlich mehr werden. Ebenfalls am 1. Mai öffnete das Uchter Freibad die Saison. In der Woche lädt es von 6 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr zum Badevergnügen ein.

Am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr geht das Stolzenauer Freibad mit ein paar Tagen Verspätung aufgrund einer umfangreichen Filtersanierung an den Start. Traditionell ist der Eintritt am Eröffnungstag in Stolzenau frei. Wochentags ist es von 6.30 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr offen. Auch die Außenanlagen und das Sommerbecken des Wesavi in Nienbur g laden ab sofort aufgrund des tollen Wetters zur Open-Air-Badesaison ein. Um 14 Uhr fällt der Startschuss zur Sommersaison, die normalerweise erst am 1. Juni beginnt. Die Öffnungszeiten finden Interessierte online unter www.wesavi-nienburg.de. Ebenfalls am Samstag startet das Freibad Deblinghausen.

+ Kaltstart: Bei wenig sommerlichem Wetter öffnete das Steimbker Freibad am Maifeiertag zum ersten Mal in diesem Jahr. Im Freibad Hoya beginnt die Saison am kommenden Samstag, 12. Mai. In der Woche lädt es von 7 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr zu einem Besuch ein. Am darauf folgenden Sonntag, 13. Mai, öffnet das Wietzener Freiba d zum ersten Mal in diesem Jahr. Täglich können sich die Badegäste von 12 bis 20 Uhr in die Fluten stürzen. Frühaufsteher kommen zudem dienstags bis freitags von 6 bis 8 Uhr auf ihre Kosten. In den Sommerferien öffnet das Bad bereits um 10 Uhr.

Das Freizeitbad in Münchehagen sowie das Freibad in Landesbergen bleiben noch länger geschlossen. Erst in zwei Wochen, am 19. Mai, beginnt dort die Badesaison. In der Woche ist das Bad in Münchehagen dann von 10 bis 21 Uhr und am Wochenende von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Die Zeiten in Landesbergen stehen noch nicht endgültig fest. Voraussichtlich am gleichen Tag startet das Freibad am Dobben in Holtorf. Nach derzeitigem Stand hat es montags geschlossen und lädt an den übrigen Tagen von 8 bis 19 Uhr zum Sprung ins erfrischende Nass ein.

+ © Wesavi Das Naturbad in Pennigsehl dehnt seine Winterpause noch länger aus. Am letzten Samstag im Mai startet dort der Badebetrieb unter blauem Himmel. Dann hat es täglich von 14 bis 19.30 Uhr geöffnet. In den Sommerferien startet der Badespaß drei Stunden früher. Am Tag darauf, also am 27. Mai, können Gäste erstmals im Markloher Freibad ins Wasser springen.

Eystruper und Steyerberger Wasserratten müssen sich sogar bis zum Juni gedulden. Das Eystruper Naturfreibad startet am Freitag, 1. Juni, in die Saison. In der Woche lädt es dann von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr zu einem Besuch ein. Während der Sommerferien hat das Eystruper Bad täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Voraussichtlich am Sonntag, 10. Juni, schließt sich das Waldbad in Steyerberg an.

Wann das Kurt-Süßengut-Bad in Großenvörde seine Türen für Badegäste öffnet, steht derzeit übrigens noch nicht fest.

Quelle: BlickPunkt Nienburg