Landesberger gewinnt beim „Bingobären“

Auftritt in TV-Show

+ Herbert Härtel aus Landesbergen (Mitte) beim Bingo im NDR: Zur Erinnerung hab es ein Foto mit den Moderatoren „Bingobär“ Michael Thürnau und und Jule Gölsdorf.

Einmal im Fernsehen sein – dieser Traum vieler Menschen ist für Herbert Härtel aus Landesbergen am Sonntag wahr geworden. Der sympathische Rentner war am Sonntag eine der beiden Kandidaten in der TV-Show „Bingo!“. Unter zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden.