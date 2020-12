Landesbergen: Kleinbrand in Pflegeheim

Landesbergen - Eine ausgelöste Brandmeldeanlage hat am Samstagnachmittag die Kameraden der Ortsfeuerwehr Landesbergen in das ansässige Alten- und Pflegeheim gerufen.

In einer Seniorenwohnung, die zum Gebäudekomplex gehört, war es in der Küche zu einem Brandausbruch gekommen. Umgehend gingen die Kräfte unter Einsatzleitung des Ortsbrandmeisters Lars Engelke unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und konnten das Feuer nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen.

Anschließend befreiten die Einsatzkräfte die angrenzenden Räumlichkeiten vom Brandrauch. Der vorsorglich ebenfalls alarmierte Rettungsdienst stand zur Absicherung der eingesetzten Kräfte bereit. Alle Bewohner und das Pflegepersonal blieben unverletzt. Die Polizei war mit einem Streifenwagen vor Ort und nahm den Vorgang auf. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet.

Nils Raake