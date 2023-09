Konservierte Erinnerungen: Jörg Lorenz war Stammgast im „Relax“ und sitzt noch heute am Tresen der ehemaligen Disco aus Hassel

Von: Rebecca Göllner-Martin

Dort schmeckt das Bier am besten – am einstigen Tresen der „Kajüte“. © Lorenz

Jörg Lorenz lässt das „Relax“ weiter leben - in seinen Erinnerungen und auf seinem Dachboden:

Hassel/Neustadt – Jörg Lorenz schwelgt in Erinnerungen. Gerne denkt er an die Zeit in seinem musikalischen Wohnzimmer – wie er es nennt – zurück. Als junger Erwachsener war er Stammgast in der ehemaligen Hasseler Diskothek „Relax“. Vor dem Abriss des Gebäudes vor einigen Jahren rettete Lorenz Mobiliar aus der Kellerbar „Kajüte“. Noch heute trinkt er gerne ein Bier am Tresen, allerdings auf seinem großen Dachboden in Neustadt am Rübenberge.

Außerdem haben einige Stühle, ein Stück vom DJ-Pult sowie Lampen der einstigen Diskothek in seinem Partyraum Platz gefunden. Ebenso verzieren alte Fotos sowie Werbematerial die Wände des Dachbodens. Es wirkt so, als hätte Jörg Lorenz die Nächte früherer Jahrzehnte konserviert. „Ab und zu bekomme ich auch Erinnerungsstücke vom Sohn des ehemaligen Besitzers des ,Relax‘“, erzählt Jörg Lorenz.

Unter Atemschutz sei er damals in das schimmelbelastete Veranstaltungsgebäude gegangen. Der Abrissunternehmer habe ihm das gestattet. „Das meiste Inventar war aber nicht mehr zu retten. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, überhaupt etwas rausholen zu können“, erinnert sich der 54-Jährige. In der Kellerbar sei er dann glücklicherweise noch fündig geworden.

„Eigentlich wollte ich auf meinem Dachboden nur einen Beamer und eine Leinwand aufstellen, um dort Fußball zu schauen, und dann hat es irgendwie eine ganz andere Dynamik angenommen“, sagt der Neustädter mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Mit dem „Relax“ verbindet Jörg Lorenz viele Erinnerungen. Er habe da nicht nur Freunde kennengelernt und unterhaltsame Abende verbracht, sondern sogar seine erste große Liebe dort gefunden. „Es war einfach ein Ort, an dem ich abschalten konnte“, weiß er noch heute.

Zeitreise: Jörg Lorenz am ehemaligen DJ-Pult des „Relax“. © Privat

Seine Liebe für die einstige Diskothek ging sogar so weit, dass er ein Konzept für die Nachnutzung erarbeitete. Sein Onkel war bereit, ihn dabei finanziell zu unterstützen. „Geplant war so etwas wie ein Kulturhaus mit Konzerten, Lesungen oder Kinoabenden, ähnlich wie das ,B.O.‘ in Asendorf“, erklärt der 54-Jährige. Auf den letzten Metern sei man sich allerdings nicht mit dem damaligen Besitzer der Immobilie einig geworden. „Ich dachte, ich hätte damals aus Frust das Konzept weggeworfen. Jetzt fiel es mir beim Aufräumen aber wieder in die Hände“, erzählt der ehemalige Heemser.

Zwar sei eine Umsetzung heute nicht mehr möglich, da auf dem Gelände mittlerweile Neubauten stehen, in denen unter anderem ein Friseurgeschäft mit dem Namen „Relax“ untergebracht ist, doch gegen eine Revival-Party hätte Lorenz nichts einzuwenden. Auch dazu habe es schon Überlegungen gegeben. „Konkretes gibt es aber noch nicht zu berichten. Wir überlegen noch, wo das Ganze stattfinden könnte“, erzählt Jörg Lorenz.

Zweimal im Monat öffnet er sein kleines eigenes „Relax“ für Nachbarn. Dann sitzen sie gemeinsam auf seinem Dachboden und lassen die alten Zeiten noch einmal aufleben. Auch Weggefährten und ehemalige „Relax“-Gäste seien willkommen, sich dort umzuschauen.

Interesse hat Lorenz auch daran, seine private Sammlung zu erweitern. „Wenn jemand eine alte Kneipe auflösen möchte, kann er sich gerne melden“, meint der 54-Jährige. Er ist erreichbar unter Telefon 0172/4140823.