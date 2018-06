Kommunale Schulden: Rehburg-Loccum an der Spitze

Landkreis - Von Leif Rullhusen. Heeseberg im Landkreis Helmstedt glänzt nicht gerade mit Superlativen. Einen Rekord verbucht die 3823 Einwohner große Samtgemeinde allerdings für sich: Sie hat diehöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Niedersachsen. 6596 Euro lasten auf jedem einzelnen Bürger Heesebergs.

Angesichts dieser Zahl stehen der Landkreis Nienburg sowie dessen Gemeinden gut dar. Der Flecken Steyerberg gehört sogar zu den wenigen schuldenfreien Kommunen in Niedersachsen. Selbst Rehburg-Loccum, die Stadt mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung von 1799 Euro zum Ende des vergangenen Jahres befindet sich im landesweiten Vergleich noch im unteren Mittelfeld. Der niedersächsische Durchschnitt liegt pro Kopf bei 1461 Euro.

Auf den Schultern der Bürger der ewig klammen Kreisstadt lasten mit 1374 Euro sogar noch einmal gute 400 Euro weniger. Es folgt die Samtgemeinde Marklohe. Sie steht pro Einwohner mit 1265 Euro in der Kreide. In Uchte sind es 627 Euro, in Steimbke 495 Euro, in der Samtgemeinde Mittelweser 409 Euro, in Liebenau 364, in der Grafschaft Hoya 330 Euro und in Heemsen 323 Euro. Spitzenreiter ist natürlich Steyerberg. Dazu addiert sich natürlich noch die Schuldenlast des Landkreises Nienburg. Der befindet sich mit gut 66 Millionen Euro in den Miesen. Das sind umgerechnet auf jeden einzelnen der insgesamt 123231 Einwohner eine Summe von 537 Euro.

Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes haben die niedersächsischen Kommunnen ihre Verschuldung im vergangenen Jahr um 0,2 Prozent erhöht. Neben Steyerberg gibt es übrigens zwölf weitere Gemeinden beziehungsweise Gemeindeverbände in Niedersachsen, die komplett schuldenfrei sind.

Quelle: BlickPunkt Nienburg