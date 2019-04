Kommentar zu Finanzen: „Liebe Frauen, das muss nicht sein“

Zum „Equal Pay Day“ waren die Medien voll mit Aussagen über Frauen und die Lohnlücke zu Männern: „Frauen verdienen weniger als Männer“, „Frauen sind von Altersarmut bedroht“ oder „Frauen akzeptieren viel zu schnell ein Nein“ hieß es dort. Das alles ist schlimm genug. Was mich in diesem Zusammenhang aber hat aufhorchen lassen, ist die Aussage, dass Frauen sich selten oder viel zu wenig um ihre Finanzen kümmern. Und das nicht nur im Job. Völlig unverständlich ist es für mich, dass Frauen wohl Themen wie Versicherungen, Geldanlagen oder Finanzierungen von Immobilien ihren Partnern überlassen.

Ein solches Verhalten kenne ich nicht – und das wäre auch nichts für mich. So lange ich denken kann, hat sich meine Mutter etwa um die Steuererklärung gekümmert. Entscheidungen über Anschaffungen, damit eventuell verbundene Kredite oder auch Anlagen treffen meine Eltern gemeinsam. Für mich war das immer selbstverständlich. Heute muss ich wohl sagen: Danke Mama und Papa, für dieses positive Vorbild. Es ist traurig, dass dieses Verhalten nicht selbstverständlich zu sein scheint.

+ Johanna Müller

Ebenso verhält es sich beim generellen Umgang mit Geld. Sparen gehört für mich zum Alltag dazu, seitdem ich als Schülerin im Eiscafé gekellnert habe. Das Trinkgeld wurde verprasst, der Rest erst einmal in eine Kiste gelegt. Heute mache ich mir auch darüber Gedanken, meine Ersparnisse sinnvoll anzulegen. Bei Recherchen zu diesem Thema bin ich auf die Autorin Natascha Wegelin alias „Madame Moneypenny“ gestoßen. Gespannt habe ich meine Nase in ihr Buch „Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ gesteckt. Und war schnell ernüchtert. Darin geht es darum, dass Frauen sich keine überteuerten Rentenversicherungen andrehen lassen sollen, ein Mann keine Altersvorsorge sei und dass frau ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten sollte. Ich habe zwar auch einige neue Anregungen erhalten, aber vieles war mir schon klar. Daher hat es mich beim Lesen überrascht, dass andere Frauen das alles wohl nicht wissen. Geld wird ungezügelt ausgegeben, Kredite werden aufgenommen und der Teilzeitjob angenommen, ohne auch nur einmal an die Rente zu denken.