Kindergarten-Plätze in der Samtgemeinde Hoya reichen nicht aus

Von: Mareike Hahn

Der neue Kindergarten in Eystrup könnte auf dem Gelände am ehemaligen Jugendzentrum entstehen. © Nala Harries

Die Samtgemeinde bemüht sich um neue Plätze, muss aktuell aber Kinder auf Wartelisten setzen.

Samtgemeinde – In der Samtgemeinde Grafschaft Hoya fehlen Kita-Plätze: „Leider können aufgrund der hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen nicht alle Kinder eine Betreuung erhalten“, erklärt Helena Heinz mit Blick auf das neue Kindergarten-Jahr, das im August beginnt. Die Kreiszeitung hat mit Helena Heinz und Heike Bockhop, beide Mitarbeiterinnen des Fachteams Bildung im Hoyaer Rathaus, und mit Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer über die aktuelle Lage und die Bemühungen, neue Plätze zu schaffen, gesprochen.

Wie viele Kita-Plätze gibt es in der Samtgemeinde?

Insgesamt gibt es laut Heinz innerhalb der Samtgemeinde 597 genehmigte Plätze für Kinder Ü3 und U3. Darin enthalten sind die Plätze, die aktuell durch den Krippengruppenausbau in Bücken entstehen. Die 597 Plätze verteilen sich auf acht Kitas in der Samtgemeinde. Drei davon sind kommunale Einrichtungen: die Kindertagesstätte Sterntaler in Bücken, die Kindertagesstätte Kleine bunte Welt in Eystrup und der Kindergarten Waldwichtel in Hoyerhagen. In freier oder kirchlicher Trägerschaft befinden sich die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Spatzennest in Hassel, Familienzentrum und evangelisch-lutherischer Kindergarten Arche Noah in Hoya, der Kindergarten Tausendschön in Hoya, der Kindergarten Wundertüte in Warpe und die Kindertagesstätte Gänseblümchen am Weserbogen in Wechold.

Wie viele Plätze gibt es bei Tageseltern?

Bei neun Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde gibt es maximal 45 Betreuungsplätze, sagt Heinz und erläutert: „Die Tagespflegepersonen arbeiten selbstständig und entscheiden selbst, wie viele und welche Kinder sie aufnehmen.“

Wie viele Plätze fehlen im neuen Kindergarten-Jahr?

Eine genaue Zahl kann Helena Heinz nach eigenen Angaben nicht nennen. Die Anzahl der Namen auf den Wartelisten sei im zweistelligen Bereich. „Alle angemeldeten Kinder werden gelistet“, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin. „Die Kinder, die keinen Platz erhalten, werden in einer Warteliste geführt. Wenn verfügbare Plätze entstehen, werden sie schnellstmöglich nachbesetzt.“

Wo fehlen Plätze?

Die kommunalen Einrichtungen in Hoyerhagen, Bücken und Eystrup haben noch Wartelisten mit Kindern im Regelbereich, die im kommenden Kita-Jahr aufgenommen werden möchten, sagt Heinz. Das Gleiche gelte für die Krippe in Eystrup. Zu der Lage der Kitas in freier oder kirchlicher Trägerschaft kann Heinz keine Aussage treffen.

Gibt es Eltern, die den Rechtsweg gewählt haben, weil ihr Kind keinen Betreuungsplatz bekommen hat?

„Es gab vier Fälle, in denen sich bei uns ein Rechtsanwalt gemeldet hat, aber es ist nie zu einer Klage gekommen“, sagt Heinz. „Diese Kinder wurden letztendlich mit einem Platz versorgt – nicht wegen ihrer Reaktion, sondern weil noch Plätze frei wurden.“

Dürfen Eltern, deren Kind leer ausgegangen ist, noch auf einen Platz hoffen?

„Da ist ständig Bewegung drin – es tut sich viel“, sagt Heinz mit Blick auf zwischenzeitlich frei werdende Plätze, etwa durch Umzug, und kündigt an: „Im Herbst schauen wir, wo noch offene Kapazitäten sind, um das zweite Kita-Halbjahr zu planen.“

Sind noch Plätze frei?

Vereinzelt gibt es laut Heinz noch freie Plätze in der Krippe in Bücken. „Allerdings ist der konkrete Eröffnungstermin der neuen Krippengruppe noch nicht terminierbar“, ergänzt sie.

Wie ist der Stand der Dinge bezüglich des Anbaus an der Krippe in Bücken?

An der Krippe entsteht zurzeit ein Anbau, in dem eine Gruppe Platz finden soll. Angepeilt ist nach Heinz‘ Angaben eine Eröffnung am 1. September.

Der Anbau der Bücker Krippe soll voraussichtlich im September eröffnet werden. © Nala Harries

Wie ist aktuell die Personalsituation in den Kitas in der Samtgemeinde?

„Im Moment sind alle festen Erzieherplätze belegt“, sagt Verwaltungsmitarbeiterin Heike Bockhop. „Aber es ist ein stetiger Wandel. Aktuell suchen wir Vertretungskräfte und, ganz dringend, FSJler für den Kita-Bereich.“ Ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten kann Bockhop rundum empfehlen: „Es ist immer toll, wie sich die jungen Leute da entwickeln.“ Bei Interesse ist sie erreichbar unter Telefon 04251/815-56 oder per Mail an die Adresse h.bockhop@hoya-weser.de.

Um zusätzliche Plätze zu schaffen, plant die Samtgemeinde eine neue Kindertagesstätte in Eystrup. Wie weit sind die Planungen?

„Die Ausschreibung für den Bau und die Vergabe der Trägerschaft ist in Vorbereitung“, erklärt Verwaltungschef Meyer. Die Samtgemeinde arbeite dabei mit einer Fachkanzlei aus Hannover zusammen. „Nach der Sommerpause werden wir die Fachkanzlei zur finalen Abstimmung im Haus haben“, sagt Meyer. Die Samtgemeinde möchte die neue Kita in andere Hände geben: „Wir wollen einen freien sozialen Träger begeistern, die Einrichtung zu entwickeln und zu betreiben“, so Meyer. „Momentan haben die freien Träger wenig Kapazitäten, weil alle personelle Probleme haben“, weist der Samtgemeindebürgermeister auf den Fachkräftemangel hin. „Aber wir gehen davon aus, jemanden zu finden.“ Sollte das nicht gelingen, müsse politisch neu diskutiert werden.

Wie groß soll die neue Kita in Eystrup werden?

„Es gibt die Vorstellung eines dreigruppigen Kindergartens“, sagt Meyer. „Wenn alles gut geht, hoffen wir, spätestens zum Kindergarten-Jahr 2025/26 zu eröffnen.“

Wo soll die neue Eystruper Kita entstehen?

Nach Meyers Auskunft kommen zwei Grundstücke dafür infrage. Eins davon ist die Fläche am ehemaligen Jugendzentrum. Wo sich das andere mögliche Grundstück befindet, verrät der Samtgemeindebürgermeister nicht: „Das ist noch nicht spruchreif.“