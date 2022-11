Kinderakademie in Loccum mit Taschenlampenführung im Kloster

Von: Beate Ney-Janßen

Teilen

Kopf stehen – das geschieht in den Loccumer Kinderakademien manches Mal. © Beate Ney-Janßen

Eine Intergenerationelle Kinderakademie plant die Evangelische Akademie Loccum für den Advent. Dabei: Autor Ulrich Hub mit seinem Buch „Das letzte Schaf“.

Loccum – Nicht der akademische Exkurs der Erwachsenen steht am Adventswochenende von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, in der Evangelischen Akademie Loccum im Mittelpunkt. Stattdessen tummeln sich Kinder mit ihren Familien in der Tagungsstätte und nehmen sich gemeinsam mit Kinderbuchautor Ulrich Hub vor, Weihnachten während einer Kinderakademie auf den Kopf zu stellen.

Taschenlampenwanderung, Hirtenbesuch, Filzwerkstatt und Lautmalerei

Was ist eigentlich mit den Schafen in der Weihnachtsgeschichte? Die Hirten sehen den Stern, machen sich auf den Weg zur Krippe. Und ihre Herden? Mit dieser Frage hat sich Ulrich Hub daran gemacht, ein Kinderbuch zu schreiben, in dem er die bekannte Geschichte ziemlich auf den Kopf stellt.

Wurden die Hirten entführt? Gehört das grelle Licht am Himmel zu einem Ufo? Und hat alles womöglich etwas mit diesem Mädchen zu tun, das in einem Stall geboren wurde? Alles nachzulesen – oder in Loccum zu hören – in seinem Buch „Das letzte Schaf“. Was bleibt, wenn Dinge nicht nach Plan verlaufen, wenn die Geschichte plötzlich anders als erwartet ist? Rund um Weihnachten und mit der Erfahrung aus zwei Pandemie-Jahren sind Kinder eingeladen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Literarisch mit Hub, aber auch bei einer Taschenlampenwanderung durchs nächtliche Kloster, beim Besuch eines Hirten inmitten seiner Herde, bei „wilden Tieren“ im Klosterforst, in einer Filzwerkstatt und mit Lautmalerei.

Für das erste – vielleicht auch wieder winterliche – Adventswochenende ist die Kinderakademie geplant. © Privat

Mitmachen dürfen Kinder von sechs bis zehn Jahren gemeinsam mit ihren Familien. Mit Vater oder Mutter, Oma oder Opa oder in anderen Konstellationen, in denen sie von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden, der ebenfalls in den Genuss der Auseinandersetzung mit Weihnachten kommt.

Kosten und Anmeldung

Erwachsene zahlen 85 Euro, Kinder 50 Euro und ab dem dritten Kind sind nur noch 25 Euro fällig. Anmeldungen nimmt die Akademie unter www.loccum.de/tagungen/2277/oder telefonisch unter der Nummer 05766/810 an.