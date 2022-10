Jugendwerkstatt baut Wahlurnen für den Landkreis Nienburg

Neue Wahlurnen übergeben junge Handwerker gemeinsam mit Werkstattpädagoge Christian Bittin (r.) an Katja Krowicky, Leitung Service und Wahlen beim Landkreis Nienburg. © Landkreis Nienburg

Zahlreiche Briefwahlen machen im Landkreis Nienburg zusätzliche Wahlurnen für die Niedersachsen-Wahl 2022 erforderlich. Die Jugendwerkstatt konnte dabei helfen.

Landkreis – Für die Landtagswahl am Sonntag hat die Jugendwerkstatt des Landkreises Nienburg im Rahmen einer Projektarbeit neue Wahlurnen für den Fachdienst Service und Wahlen beim Landkreis gefertigt.

Wahlurnenbau lehrt Jugendliche mehrschrittige Herstellungsprozesse

Wie schon bei der vergangenen Wahl bedarf es wegen des gestiegenen Anteils der Briefwähler zusätzlicher Behälter für die Stimmabgabe und Auszählung, berichtet die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Zudem müssten auch ältere Wahlurnen aus dem Dienst genommen und durch neue ersetzt werden.

Unter der Leitung des Werkstattpädagogen Christian Bittin wurden für die Niedersachsen-Wahl 15 Wahlurnen geplant und hergestellt.

Katja Krowicky, Teamleiterin für den Fachdienst Service und Wahlen, hat die Urnen nun rechtzeitig in Empfang nehmen können.

Christian Bittin nutzte die Übergabe, um den Arbeitsprozess und seine Vorteile für die jungen Handwerkerinnen und Handwerker zu erklären: „Bei der Anfertigung der Wahlurnen in der Werkstatt haben die Teilnehmenden der Maßnahme einen mehrteiligen Herstellungsprozess eingeübt. Dies veranschaulicht die Arbeitsweise wie sie auch in den Betrieben des Handwerkes ausgeführt wird.“

Politische Bildung wird in der Jugendwerkstatt gemeinsam mit Handwerk nahegebracht

Die näher rückende Landtagswahl werde in der Jugendwerkstatt außerdem zum Anlass genommen, die politische Bildung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern. So werde in den Theorieeinheiten über das Wahlsystem und die Parteienlandschaft der Bundesrepublik informiert. Außerdem sollen die jungen Leute zur Teilnahme an der Wahl motiviert werden.

Die Jugendwerkstatt des Landkreises ist ein mit den Leistungen der Jugendhilfe verzahntes Angebot für jungen Menschen im Alter zwischen 14 bis 27 Jahren, welches durch den Europäischen Sozialfonds (EFS) gefördert wird und eng mit dem Jobcenter zusammen arbeite.

„Aufgabe ist es, den jungen Teilnehmenden Wege ins Berufsleben aufzuzeigen, die ihnen aufgrund ihrer bisherigen Lebenswege verborgen geblieben sind“, erläutert der Landkreis weitere Hintergründe. Unter sozialpädagogischer Betreuung und mit Möglichkeiten zu individueller Krisenintervention werden in betreuten Praxis-Gruppen Arbeitsalltage geübt und Berufsorientierung geboten.