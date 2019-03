Hoya: Mehrere Einbrüche in Schulen

Hoya - In der Nacht zu Donnerstag hatten es Einbrecher auf Schulen in Hoya abgesehen. Dabei war die Marion-Blumenthal-Oberschule gleich zweimal innerhalb weniger Stunden Ziel der Täter.

In beiden Fällen zerstörten die Unbekannten Fensterscheiben am Gebäude und verursachten Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Ob auch etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, heißt es am Donnerstagnachmittag.

In unmittelbarer Nähe kam es in der Gutenbergschule zu einem ganz ähnlichen Fall. Auch hier gelangten Täter durch ein eingeworfenes Fenster in das Gebäude, entwendeten aber offenbar nichts.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die drei Taten auf das Konto der gleichen Täter gehen.

Anwohner oder Passanten, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04251/934640 an die Polizei in Hoya zu wenden.

