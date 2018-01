Helios Kliniken Mittelweser investieren 600.000 Euro in neuen Computertomographen

Nienburg - Patienten der Helios Kliniken Mittelweser in Nienburg können zukünftig mit einem der modernsten Computertomographen der Region untersucht werden. Das neue System ermöglicht noch schnellere und präzisere Einblicke in den gesamten Körper, berichten die Helios Kliniken in einer Pressemitteilung.

Der Computertomograph, auch als „CT“ abgekürzt, erzeugt in wenigen Sekunden 64 Schichtaufnahmen zum Beispiel des Gehirns, um auch kleinste Veränderungen darstellen zu können. Er ersetzt im Krankenhaus Nienburg ein Modell, das elf Jahre seit dem Umzug der Klinik in die Ziegelkampstraße, in Betrieb war. Dafür investierten die Helios Kliniken Mittelweser rund 600.000 Euro aus Eigenmitteln.

Mit dem modernen CT investieren die Helios Kliniken Mittelweser in ein System, das den Ärzten vieler Fachabteilungen eine leichtere Diagnostik ermöglicht. So eignet sich der CT beispielsweise für komplexe neurologische und kardiologische Untersuchungen. „Auch in Notfallsituationen ist das System ideal, da wir beispielsweise bei Unfall- oder Schlaganfallpatienten jetzt noch schnellere Diagnosen stellen können“, erklärt der Chefarzt für Radiologie, Dr. Ulrich Heiß. „Aufgrund der 64 Schichten liefert der neue CT Bilder in deutlich besserer Qualität als zuvor. Besonders erfreulich dabei ist, dass durch die moderne Technik die Strahlendosis reduziert werden kann und die Patienten damit weniger belastet werden.“

Ganzkörperaufnahme in zehn Sekunden

Vorteile bringt das moderne System auch bei Untersuchungen von Patienten mit Platzangst und bei bis zu 300 Kilogramm schweren Patienten. Sie können im neuen Gerät dank einer großen Scan-Einheit mit einem Durchmesser von 78 Zentimeter und einer geringen Untersuchungsdauer künftig sicherer und angenehmer untersucht werden.

„Eine Ganzkörperaufnahme von Kopf bis Fuß ist innerhalb von rund zehn Sekunden möglich“, erklärt Chefarzt Dr. Heiß. Außerdem ist das bisherige Umbetten von Patienten bei Ganzkörperaufnahmen durch eine Anpassung der Räumlichkeiten nicht mehr notwendig.

Jährlich 9.000 Patienten

„Mit der Anschaffung des neuen Computertomographen haben wir die Versorgungsqualität unserer stationären Patienten weiter verbessern können“, sagt Klinikgeschäftsführer Marco Martin. „Bei unserem neuen CT handelt es sich um die größte Einzelinvestition des abgelaufenen Jahres. Der Umbau fand während des laufenden Krankenhausbetriebs kurz vor Weihnachten statt und dauerte etwa zwei Wochen.“

In der Radiologie der Helios Klinik in Nienburg werden jährlich rund 9.000 Patienten mit dem Computertomographen untersucht. Die Computertomographie (CT) ist eine schnelle und schmerzfreie Methode, um kontrastreiche und aussagekräftige Bilder sämtlicher Körperregionen zu erhalten – vom Gehirn über die Bauchorgane, die Lunge und Blutgefäße bis zu Knochen.

Während der Patient liegt, rotiert um ihn herum eine Röntgenröhre. Ihr Strahl führt durch den Körper und wird von einem Detektor erfasst. So werden Schnittbilder erzeugt, die zu einem dreidimensionalen Bild zusammenfügt werden. Auch sehr kleine Veränderungen am Herzen, der Lunge, dem Gehirn oder anderen Organen sind so erkennbar.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der schnellen und aussagekräftigen Ergebnisse wird die CT heute auf zahlreichen medizinischen Gebieten eingesetzt. Typisch sind die Abbildung von Wirbelsäule sowie Weichteilen, Blutgefäßen und Knochen

Quelle: BlickPunkt Nienburg