Heemsen: Schiedsmann Hans Wels ehrenvoll verabschiedet

Heemsen - Mit einer Feierstunde im Rathaus Rohrsen wurde nach fast 20-jähriger Tätigkeit Hans Wels aus Lichtenmoor als Schiedsmann der Samtgemeinde Heemsen verabschiedet.

Zu seinem Nachfolger wurde der Anderter Heinrich Bartels ernannt. Im Verhinderungsfall wird Bartels von Wolfgang Rösler aus Drakenburg vertreten.

Samtgemeindebürgermeister Fietze Koop bedankte sich bei Hans Wels für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement mit einem Buchgeschenk.

Bernd Bargemann, Direktor des Amtsgerichtes Nienburg, zollte in seinen Ausführungen ebenfalls Lob und Anerkennung gegenüber von Hans Wels, der in den vergangenen zehn Jahren von 33 Streitfällen 21 Fälle erfolgreich geschlichtet hat. Als äußeres Zeichen des Dankes überreichte Bargemann eine Urkunde an Hans Wels.

Wichtig für das Amt eines Schiedsmannes seien Lebenserfahrung, Geduld und kreative Ideen, sagte Bargemann und erwähnte in diesem Zusammenhang, dass sich Hans Wels auch oft mit seinem Stellvertreter Heinrich Bartels abgesprochen habe, um eine einvernehmliche Lösung zu erreichen. Auch Ortskenntnisse seien bei Nachbarschaftsstreitigkeiten wichtig.

Bevor wegen einer Meinungsverschiedenheit Gerichte und Anwälte bemüht würden, sei es der bessere Weg, zunächst den Schiedsmann aufzusuchen. Zwar gehöre nicht die Klärung von juristischen Fragen zu den Aufgaben eines Schiedsmanns, doch könne er als neutrale Person andere Wege zur Streitschlichtung finden. Bei den Schlichtungsverfahren stehe Verschwiegenheit an erster Stelle.

Wilfriede Wienbergen vom Bund Deutscher Schiedsleute würdigte in ihrer Laudatio ebenfalls das langjährige ehrenamtliche Wirken von Hans Wels als Schiedsmann und bedankte sich bei ihm für die gute Zusammenarbeit.

Quelle: BlickPunkt Nienburg