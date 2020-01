„Wedding Festival“ von Hannes Schrader bei „Tüll und Tränen“ auf Vox

Gadesbünden - Von Johanna Müller. Die Vox-Dokureihe „zwischen Tüll und Tränen“ begleitet den Brautmodenexperten Hannes Schrader von „Prom Dress“ seit Jahren. Jetzt kommt eine Folge mit Schrader „Wedding Festival“ im Fernsehen.

Zwei Tage lang wurde im September 2019 „Hochzeit“ in Gadesbünden gefeiert – mit hunderten Gästen, zahlreichen Brautpaaren und jeder Menge Inspirationen für ein gelungenes Fest. Erstmals hatte Hannes Schrader, Inhaber des Brautmodengeschäfts „Prom Dress“, zu einer Freiluft-Hochzeitsmesse eingeladen.

Das erste „Wedding Festival“ war ein Erfolg. Schon am Sonntagabend sagte Schrader: „Das schreit nach Wiederholung.“ Diese ist zwar noch nicht in Planung – doch am Montag, 27. Januar, gibt es die Möglichkeit, das Hochzeits-Event noch einmal zu erleben.

„Wedding Festival“ bei “Tüll und Tränen„ nochmal erleben

Dann wird um 17 Uhr auf dem TV-Sender Vox die neuste Folge der Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ ausgestrahlt – diesmal wieder mit Hannes Schrader und seinem Team. Schon lange wird der Brautmodenexperte von dem Fernsehteam begleitet. So konnten Zuschauer aus ganz Deutschland etwa miterleben, wie er sein Geschäft in Heemsen ausgebaut hat. Seine direkte, aber immer charmante Art kommt noch immer gut an – daher war Vox auch im Sommer wieder für Dreharbeiten in den Landkreis Nienburg gekommen.

+ In toller Atmosphäre präsentierten die Hobby-Models Brautmode aus dem Geschäft „Prom Dress“ von Hannes Schrader, der das „Wedding Festival“ erstmals organisierte. © Johanna Müller

Seit rund vier Jahren betreibt der 28-Jährige sein Braut- und Abendmodengeschäft „Prom Dress“ an der Heemser Hauptstraße. Die Organisation der Open-Air-Hochzeitsmesse brachte im vergangenen Jahr viel unerwartete Bürokratie mit sich. Das Straßenverkehrsamt prüfte die Parkplatzsituation, eine Ausschankgenehmigung musste her und Werbeplakate durfte Schrader erst nach Genehmigung der Gemeinde platzieren. „In Eigenregie ein Event in so einem Ausmaß auf die Beine zu stellen, ist schon nicht ohne“, sagte der gelernte Damenschneider im Sommer.

Hochzeitsmesse von Hannes Schrader bei Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“

Schließlich hat Hannes Schrader gemeinsam mit seinen vielen Helfern ein ansprechendes Angebot auf die Beine gestellt. Impressionen davon gibt es dann am Montag auf Vox sowie in der Mediathek im Internet unter www.tvnow.de.

Quelle: BlickPunkt Nienburg