„Großes Fest im kleinen Garten“ verbindet Generationen

Rodewald - Von Maren Hustedt. Wenn zwischen Bäumen und Büschen im Licht der untergehenden Sonne eine Gruppe von Menschen jeden Alters melodisch die Worte „Rodewald, Rodewald...“ raunt und eine betagte „Erna Krause“ dazu den Takt angibt, dann steht pure Unterhaltung auf dem Programm. So war es beim jüngsten „Großen Fest im kleinen Garten“ in Rodewald.

Besagte „Erna“, mit faltiger Halbmaske auf dem Gesicht, gelang es nicht nur, das Publikum zum Singen zu motivieren, sondern sie teilte die begeisterte Menge gleich noch in Gruppen ein, um darüber hinaus einen dreistimmigen Kanon einzustudieren.

Dem nordisch, rauen Charme der Komödiantin aus Buchholz – wie sie mehrfach kundtat – konnte sich am Wochenende niemand entziehen, ebenso wenig wie der phantastischen Atmosphäre des beliebten Kulturspektakels, das die Mitglieder des Bindehaus Vereins mit Unterstützung von über 100 Helfern – zumeist aus Rodewald – seit Jahren erfolgreich organisieren.

Auf fünf Kleinbühnen traten abwechselnd großformatige Künstler auf. Unter dem Beifall des Publikums wurde getanzt, gesungen, erzählt, musiziert und akrobatisch geturnt. Den Anfang des Festes, zu dem die Besucher auch von weit her strömten, machte in diesem Jahr der Kinder- und Jugendzirkus aus Neustadt am Rübenberge. Während die jungen Artisten auf dem Einrad fuhren, Stelzen liefen und waghalsige Hebefiguren präsentierten, strömten am Haupteingang unermüdlich Gäste in den festlich geschmückten Garten hinein.

+ Mit „Erna Krause“ wurde gesungen. © mhu Der erste Vorsitzende des Binderhaus Vereins, Norbert Sommerfeld, ließ es sich nicht nehmen, bei der Begrüßung der Gäste persönlich anwesend zu sein. Gerhard Schierkolk und weitere Mitglieder empfingen die Besucher mit einem Glas Likör und schenkten prickelnden Sekt – auch alkoholfrei – aus. Empfangen wurden die Besucher auch vom Duft der Reibekuchen, die im Garten frisch zubereitet wurden. Deren Absatz war so gut, dass zu später Stunde sogar noch Nachschub an Apfelmus herangeschafft wurde.

Der Platz zwischen weißen Zelten, in denen leckere Spezialitäten – auch internationale – zubereitet wurden, und zahlreichen Sitzgelegenheiten bot die natürliche Bühne für die Walk Acts der Nienburger Maskengruppe Schierschandudel. Eine von ihnen war Rita Kramer. Sie schritt in einem schwarzen Kostüm durch den Garten, die gewaltige Kopfmaske umspielt von silbern glitzernden Haaren. Mit dem Buch in der Hand mimte sie den Poeten, der keine Worte brauchte, um die Phantasie zu beflügeln.

Groß & Klein begeistert

Auf Nachfragen raunte Rita Kramer leise: „Eigentlich darf ich nicht sprechen. Es ist gar nicht so einfach, mit der großen Maske wirkungsvoll über den Waldboden zu schreiten. Ich kann kaum etwas sehen durch die kleine Öffnung und muss mich gut konzentrieren.“ Doch diese Anstrengung nimmt die 84-Jährige nach eigenem Bekunden gern auf sich: „Es macht einfach so viel Spaß zu sehen, wie die Leute reagieren.“

Große und kleine Besucher zeigten sich gleichermaßen begeistert vom Auftritt der poetischen Figuren. Ohne Furcht trat man den phantasievollen Geschöpfen entgegen, begleitete sie ein Stück ihres Weges und bat darum, ein Selfie fotografieren zu dürfen. Von den beiden Raben mit luftigem Gefieder, über die silbrig schimmernde Frau mit futuristischen Strahlen auf dem Kopf bis hin zum Denker mit vorstehendem Kinn reichte die Bandbreite an Figuren, die den Charakter der Menschen in all seinen Facetten darstellen sollen.

Schlag auf Schlag starten beim „Großen Fest im kleinen Garten“ die Show Acts. Fällt auf der einen Bühne der imaginäre Vorhang, gerät auf der nächsten Bühne etwas in Bewegung. In Bewegung waren auch die Gäste des Festivals. In dichten Trauben zogen die Besucher von einer Bühne zur anderen.

Geselligkeit und Kommunikation

Weil die Sitzplätze begehrt und schnell besetzt sind, bringt sich der ein oder andere vorsorglich einen eigenen Stuhl mit. Das Programmheft, das traditionell am Eingang ausliegt, stellt sicher, dass kein Auftritt verpasst wird. Wer keins abbekommen hat, schaut in das des Nachbarn. So kommt man ins Gespräch, tauscht sich aus über Gesehenes und Bevorstehendes.

Das „Große Fest im kleinen Garten“ steht demnach nicht nur für Unterhaltung, sondern ebenso für Geselligkeit und Kommunikation. Es begeistert kleine Kinder ebenso wie Erwachsene und Senioren und bietet eine willkommene Plattform, um einander kennen zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Kerstin Hartwig aus Estorf nahm bereits zum zweiten Mal teil – gemeinsam mit ihren zwei Freundinnen Anke Fuchs und Helma Hambrock. „Es hat mir letztes Jahr so gut gefallen, da bin ich jetzt gerne wieder gekommen“, verrät sie. Zwar haben die Frauen keine zusammenhängenden Sitzplätze gefunden, doch spätestens wenn die Show beginnt, ist das vergessen. Denn alle Kleinkünstler, die beim „Großen Fest im kleinen Garten“ auftreten, beherrschen ihr Fach und entführen das Publikum mit aller Leidenschaft in eine Welt voll Magie und Zauber.

Quelle: BlickPunkt Nienburg