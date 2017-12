Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Eystrup

Landesstraße rund eine Stunde voll gesperrt

+ Weil der Fahrer dieses Kias über Schmerzen klagte, entschieden sich die Helfer, ihn nicht über die Beifahrerseite zu retten, sondern durch die Fahrertür. Diese lies sich jedoch nicht öffnen und musste zunächst von der Feuerwehr entfernt werden. - Foto: Feuerwehr

Eystrup - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitag in Eystrup die Fahrer beider beteiligten Autos verletzt. An ihren Wagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, teilt die Polizei mit und schildert den Unfall wie folgt: