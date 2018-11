Ein aktives Jahr trotz wenigen Einsätzen

Magelsen - Auf ein Jahr mit vielen Aktionen, aber wenigen Einsätzen blickte die Freiwillige Feuerwehr Magelsen jetzt zurück. Zu der Jahreshauptversammlung in der Alten Schule in Magelsen begrüßte Ortsbrandmeister Martin Stelter zahlreiche Kameraden und Gäste.

Die Wehr besteht derzeit aus 31 Aktiven, 13 Alterskameraden, 41 Fördermitgliedern, fünf Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr Hilgermissen sowie zwei in der Kinderfeuerwehr Hilgermissen. Neu aufgenommen wurden drei Aktive, von denen bereits zwei die Truppmann-I-Ausbildung absolviert haben. Zu weiteren Lehrgängen gehörte ein Kettensägelehrgang in Hassel.

Alarmierungen hatten die Magelser im Jahr 2018 nur eine, bei der die Wehr noch während der Anfahrt den Einsatz abbrechen konnte. Trotzdem haben sie ein sehr aktives Jahr hinter sich. Bei den monatlichen Diensten wurden gemeinsame Ausbildungsdienste und Übungen mit den kooperierenden Wehren Wienbergen und Hilgermissen unter anderem zu den Themen Atemschutz und Verkehrsunfall durchgeführt. Weiterhin nahmen die Kameraden an zwei Funkübungen teil sowie an einer Kreisbereitschaftsübung des dritten und vierten Zugs mit dem Schwerpunkt Brandbekämpfung und Personensuche auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks in Hoya.

Bei den Leistungswettbewerben in Gandesbergen belegten die Magelser den neunten Platz, bei den Alterswettbewerben den 17. Platz. Außerdem nahmen sie an den Kreiswettbewerben in Wietzen teil.

Zusammen mit der Ortswehr Eitzendorf sicherten die Ehrenamtlichen der Magelser Wehr die örtlichen Schützen- und Erntefeste und eine Oldtimer-Trecker-Ausfahrt ab. Neben der Ausrichtung des Osterfeuers und des Erntefests in Magelsen sowie der Unterstützung der Ferienkistenaktion und dem Scheunenfest wurde auch an der Aktion „Frühjahrsputz“ der Gemeinde Hilgermissen und am Volkstrauertag teilgenommen. Martin Stelter bedankte sich für die Beteiligung der Kameraden.

Zwei nicht ganz alltägliche Ehrungen kamen August Kuhlmann und Heinz Dunker für ihre jeweils 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr zuteil.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung der Versammlung. In ihren Ämtern bestätigt wurden der Gruppenführer der Wettbewerbsgruppe Simon Brüns und Kassenwart Rainer Harnacke, neu gewählt wurden Johann Boymann als Kassenprüfer und Martin Spekovius als Sicherheitsbeauftragter. J

mtm