Zuschuss für das Druckereimuseum

Hoyaer Projekt erhält Förderung von knapp 300 000 Euro

+ Die Freunde „der schwarzen Kunst“ lernen alles über das Druckereiwesen. Die Alte Molkerei in Hoya soll als außerschulischer Standort etabliert werden. archivFoto: Horst Friedrichs

Hoya – Weniger als neun Monate nach dem Start des Förderprogramms „Zukunftsräume Niedersachsen“ sind vor Kurzem zum zweiten Mal Förderzusagen an Kommunen gegangen, die auf innovativen und kreativen Wegen an einer Verbesserung ihrer Attraktivität und Anziehungskraft arbeiten. Nachdem in der ersten Runde Ende vergangenen Jahres zwölf Kommunen mit ihren Anträgen erfolgreich waren, sind in diesem Frühjahr 18 Anträge bewilligt worden, die das Land insgesamt mit rund 3,4 Millionen Euro unterstützt. „Die niedersächsischen Kommunen haben große Anerkennung für ihr Engagement verdient“, erklärt Niedersachsens Regionalministerin Birgit Honé.