Am 21. und 22. September ist in Hoya wieder Katharinenmarkt

+ Nicht nur die mittelalterlichen Gewändern sollen die Besucher in eine andere Zeit versetzen. Foto: Katharinenmarkt verein

Hoya – Zurück ins Mittelalter geht es wieder am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September – laute Fanfarenstöße und die Kirchenglocken von St. Martin verkünden dann, das in Hoya am Samstag um die „erste Stund nach Mittag“ (13 Uhr) das historische Fest rund um die Grafen von Hoya beginnt. Dann hat der Katharinenmarkt-Verein wieder seine Zelte, Buden und Bühnen im historischen Kern der Altstadt rund um den Bürgerpark aufgeschlagen und präsentiert ein mittelalterliches Markttreiben in passendem Ambiente. „Das Grafenlager an der Martinskirche, das Heerlager und der Dorfanger (Dorfplatz) im Bürgerpark laden zum Verweilen und Staunen ein“, teilt der Verein in einer Pressenotiz mit.