Zukunftspläne eines jungen Musikers

„Piano in the Rain“ könnte der Titel dieses Fotos sein, wenn es denn ein Musikstück wäre, das Joshua Knieriem gerade spielt. Aufgenommen vor den Aula-Fensterflächen der Marion-Blumenthal-Oberschule in Hoya, bietet der dortige Platz am Flügel einen stimmungsvollen Hintergrund für den hochbegabten jungen Pianisten und Organisten. Foto: HORST FRIEDRICHS

Hoya - Von Horst Friedrichs. Hoya ist sein Sprungbrett in die Weite der Musikwelt: Eine Stunde hin, eine Stunde zurück – so viel Busfahrzeit bringt Joshua Knieriem an jedem Schultag auf, um seinem Ziel ein Stück näher zu kommen. Joshua Knieriem ist 19 Jahre alt und schon jetzt ein Pianist der Ausnahmeklasse. Von seinem Wohnort Liebenau fährt er täglich nach Hoya, um dort, am Johann Beckmann-Gymnasium (JBG), das Abitur zu machen – als Voraussetzung für sein geplantes Musikstudium und eine spätere Karriere als Musiker.

Begeistertes Aufsehen erweckte Joshua Knieriem kürzlich während eines Auftritts in Bruchhausen-Vilsen (wir berichteten). Dort spielte er vor einem großen Publikum während einer Veranstaltung des Rotary Clubs, bei der er zusammen mit weiteren Absolventen der Weimarer „Meisterkurse Junior“ auftrat, die an der dortigen Hochschule für Musik „Franz Liszt“ stattgefunden hatten. Der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen und die Firma parc bauplanung als Sponsor hatten ihm als Hoyaer Schüler ebendies ermöglicht. Grund genug für die Kreiszeitung, den Gymnasiasten in Hoya nun nach seinen Zukunftsplänen zu fragen.

Die technische Leichtigkeit seines Klavierspiels bei der Fantasie Impromptu op. 66 von Frédéric Chopin (1810-1849) brachte ihm während des Konzerts im Forum des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen lang anhaltenden Beifall ein. Desgleichen ein gefühlvoll interpretiertes „Claire de Lune“ von Claude Debussy (1862-1918) und ein virtuoser Walzer op. 69 Nr. 2 von Chopin.

Schon im Alter von fünf Jahren begann Joshua Knieriems musikalisch-instrumentale Entwicklung. Gitarre und Ukulele lernte er als Autodidakt. Es folgte der Klavierunterricht, und etliche Jahre spielte er Schlagzeug im Blasorchester Anemolter-Schinna. Er besuchte die Hauptschule in Liebenau und erwarb dort den Realschulabschluss, der ihn zum unmittelbaren Übergang auf ein Gymnasium berechtigte. Dafür bot sich 2017 das JBG in Hoya an, weil es auf die Übernahme von qualifizierten Realschülern spezialisiert ist. Mit dem laufenden Schuljahr und dem Abitur endet Joshua Knieriems Schulzeit in der Grafenstadt.

„Dann will ich mich musikalisch weiter für die Aufnahme an einer Musikhochschule vorbereiten“, sagt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Seit etwa vier Jahren nimmt er auch Orgelunterricht. Inzwischen spielt er in den Kirchen von Liebenau und umliegenden Gemeinden aushilfsweise als Organist in den Gottesdiensten. „Die Orgel ist viel facettenreicher als das Klavier“, erklärt er.

Eine Laufbahn als Kirchenmusiker könne er sich ebenfalls vorstellen. Nichtsdestoweniger sei das Klavier jedoch sein wichtigstes Instrument, auf das er sich auch im Studium konzentrieren möchte. Ob er sich dabei für das Lehramt oder die künstlerische Sparte entscheiden will, lässt er noch offen. Ebenso die Frage, ob er direkt nach dem Abitur mit dem Studium beginnen oder eine Weile Erfahrungen als Musiker sammeln wird. Vorerst hat der hochtalentierte junge Musiker keine weiteren Konzerte in seinem Terminkalender; doch dabei wird es zweifellos nicht bleiben. „Sicherlich gibt es Wettbewerbe, an denen ich teilnehmen werde“, blickt er selbstbewusst in die nahe Zukunft.