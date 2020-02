Das Ziel: Hoya immer bekannter machen

Hoya - Von Horst Friedrichs. Ein großes Ereignis wurde gefeiert, und das noch größere folgt im März: „30 Jahre Zeitreise ohne Zeitmaschine“ lautete das Jubiläums-Motto eines großen und bunten „Marktfests der Fogelvreien“, das am Samstagabend im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya stattfand. Deren europäischer Verband, die „Confédération Européenne“ der Mittelalter-Darsteller, hat für Ende März dieses Jahres in Hoya ein Treffen mit Beteiligten aus vielen europäischen Ländern angesetzt.

Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer, der als Ehrengast am Jubiläumsfest der mittelalterlich gewandeten „Fogelvreien“ teilnahm, sagte im Gespräch mit der Kreiszeitung: „Das wird Ende März ein großartiges Geschehen für Hoya. Wir im Rathaus wollen einen angemessenen Beitrag dazu leisten.“ Fogelvrei-Inhaber Johannes Faget erklärte: „Unser Ziel ist es, Hoya immer bekannter zu machen. Die kommende Tagung der Confédération Européenne in der Grafenstadt ist ein weiterer bedeutender Schritt auf diesem Weg.“

Die „Fogelvrei Produktionen“ sind ein Unternehmen, das mit dem Katharinenmarktverein Hoya im Verlauf von dessen fast 28-jährigem Bestehen eng zusammengearbeitet hat. Zum Auftakt der 30-Jahr-Feier der Fogelvreien nahm Johannes Faget in einem der aufwendigen Grafenstühle auf dem Altarraumpodium der historischen Martinskirche Platz und schlüpfte in die Rolle eines wortgewandten Erzählers. Das Fest, so sagte er, habe er zum Anlass genommen, in sein ältestes mittelalterliches Gewand zu schlüpfen.

Auf unterschiedlichen Zeitebenen schilderte Faget die Geschichte der Fogelvrei Produktionen während der vergangenen drei Jahrzehnte. Die Vogelfrei-Kultur sei eng mit der Grafenstadt Hoya verbunden, und im gleichen Maße habe für Erstere im Verlauf von nunmehr 30 Jahren eine Verbrüderung mit der Figur des Grafen von Hoya stattgefunden. Johannes Faget hieß unter den Gästen des Abends etliche Weggefährten aus der Gründerzeit seines Unternehmens in Sachen Mittelalter willkommen.

So erinnerte Faget an das Jahr 1989, als er aus Bremen nach Hoya gekommen sei und im Hasseler Ortsteil Heidhüsen ein Anwesen gefunden habe, auf dem er sich niederließ. Dort habe der heutige Jubiläumsanlass seinen Anfang genommen, als Helmut Thöming aus Hoya ihn aufsuchte, weil er für eine Veranstaltung in der Grafenstadt einen Gaukler suchte. „Jetzt haben wir es von Heidhüsen schon bis in die Martinskirche geschafft“, sagte Faget, „und unsere Nachfahren werden sicherlich eines Tages im Hoyaer Schloss die Geschichte der Grafen wachhalten.“

Eine humorvolle und feinsinnige Laudatio auf Johannes Faget und die Fogelvrei Produktionen hielt Hans Soltau, der Vorsitzende des Katharinenmarktvereins Hoya. Soltau dankte den Fogelvreien für die nunmehr fast 28 Jahre währende Begleitung des Katharinenmarkts und überreichte Faget ein Bild, das ihn in jungen Jahren zeige, wie der Laudator unter dem Jubelbeifall der Festgäste vermerkte. Es folgten Beiträge von Künstlern, die einzeln oder in Gruppen auftraten. Moderator Nicodemus versorgte das Publikum mit Wortgewandtheit und Pointenreichtum.

Zum Auftakt des Abends spielte Rachel Katharina aus Heidhüsen Harfe, und danach folgte ein bunter Reigen von Mitwirkenden mit vielfältigen Musikbeiträgen. So begeisterten unter anderem die „Ver-Voices“ mit alten Volksliedern und Hans Fabian Schimmelpfennig mit Liedern zur Laute. Einen mitreißenden Programmteil bestritten die umjubelten „Comes Vagantes“.