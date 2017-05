Zertifikate-Regen bei Touristen-Information

Vier Auszeichnungen bestätigen Qualität der Einrichtung am Centralplatz in Hoya / Engagiertes Dreier-Team

+ Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer (Zweiter von links) und der Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, Martin Fahrland, loben das Engagement des Touristen-Info-Teams in Hoya (von links): Kirsten Schindler, Karin Hauffe und Inga Broszeit. - Foto: Michael Wendt

Hoya - Von Michael Wendt. Gerade im direkten Vergleich zum benachbarten Luftkurort Bruchhausen-Vilsen wurde das Thema Tourismus in der Samtgemeinde Hoya lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Doch damit ist Schluss. Seit der Eröffnung der Touristen-Information 2014 am Centralplatz in Hoya gibt es zunehmend mehr Angebote, die auch Einheimischen zugutekommen. Die Mitarbeiterinnen strotzen nur so vor Hilfsbereitschaft und Ideen. Es ist nicht zuletzt ihrem Engagement zu verdanken, dass die Touristen-Information mittlerweile zahlreiche Qualitäts-Zertifikate bekommen hat – und dass ein Prüfer vom Deutschen Tourismusverband (DTV) im Herbst bei seinem Inkognito-Besuch beeindruckt war und 85 Prozent der möglichen Punkte vergab. Deshalb trägt die Touristen-Information seit der neuen Saison das Prädikat „i-Marke“. Es bescheinigt professionelle Informations- und Serviceleistungen.