Zeitlose Momente intensiver Melancholie

Meisterpianist Menachem Har-Zahav zieht Publikum in der Martinskirche in seinen Bann

+ Der Meisterpianist spielte Stücke von Frédéric Chopin.

Hoya - Von Heide Wirtz-naujoks. Der Meisterpianist Menachem Har-Zahav präsentierte mit seinem Programm „Hommage an Chopin“ erstklassige Klavierkunst im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya. Zahlreiche Freunde und Kenner der spätromantischen Musik fanden sich zu dem Konzert am Samstagnachmittag ein und ließen sich von dem eindrucksvollen Spiel des Musikkünstlers in den Bann ziehen.