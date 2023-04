Zehn tote Schafe: Mutmaßlicher Wolfsangriff am Altenbücker Weserdeich

Von: Rebecca Göllner-Martin

Teilen

Am Altenbücker Deich sind die Schafe aus Furcht ins Wasser geflüchtet und dort ertrunken. © Lohmeyer

Zu einem mutmaßlichen Wolfsangriff ist es in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya gekommen. Zehn tote Schafe sind aufgetaucht.

Grafschaft Hoya – Das Video von Christian Lohmeyer aus Stendern geht derzeit in den sozialen Medien viral. Mehr als 2 000 Mal ist es bereits geteilt worden. Hunderte Kommentare stehen darunter. Die Aufnahmen zeigen tote und verletzte Schafe. Mutmaßlich gerissen von einem Wolf. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in den vergangenen vier Wochen. Schon seit geraumer Zeit soll sich das Tier in der Region der Samtgemeinde Grafschaft Hoya aufhalten.

Tote Schafe am Altenbücker Deich: „Als wir vor Ort waren, waren die Körper der Schafe noch warm“

Der jüngste Vorfall soll sich am Altenbücker Deich in den frühen Morgenstunden des 13. Aprils zugetragen haben. „Als wir vor Ort waren, waren die Körper der Schafe noch warm“, sagt Christian Lohmeyer. Einige von ihnen seien vor Angst ins Wasser geflüchtet und dort ertrunken. Weitere Schafe seien vom Wolf verletzt, aber nicht gefressen worden. Ein Tier weise den für Wölfe typischen Kehlbiss auf. „Nichts deutet auf einen Hund hin“, meint Christian Lohmeyer.

Martin Fitschen, Wolfsberater im Landkreis Nienburg, bestätigte gestern auf Nachfrage, dass der Vorfall von der Landwirtschaftskammer offiziell aufgenommen worden sei. Ein Bezirksförster habe den Riss begutachtet. Bei Nutztieren sei dies der reguläre Ablauf. Es würde aber einige Zeit dauern, bis die Daten ausgewertet seien und auch die Untersuchungsergebnisse der DNA-Proben vorliegen. „Es gab aber in den vergangenen Wochen mehrere Sichtungen eines Wolfs“, sagt Fitschen. Dies sei aber nichts Ungewöhnliches, da die Wölfe sich im gesamten Landkreis bewegen würden.

Herde soll verkauft werden: „Ich kann es nicht mehr verantworten, da ich die Tiere nicht schützen kann“

Schlaflose Nächte hat derweil Christian Lohmeyer hinter sich. Seine eigene Schafsherde weidet nur etwa 1 000 Meter Luftlinie vom Vorfallsort entfernt und sorgt dort bis dato für den Deichschutz. „Aber damit wird jetzt Schluss sein“, sagt er. Er habe sich dazu entschlossen, die Herde in den Stall zu holen und zu verkaufen. „Ich kann es nicht mehr verantworten, da ich die Tiere nicht schützen kann“, meint er. Es sei nicht möglich, am Deich einen Zaun zur Wolfsabwehr aufzustellen. Diese Maßnahme sei zum einen finanziell nicht machbar und zum anderen an der Weser nicht erlaubt.

„Im Überschwemmungsgebiet sind keine festen Zaunanlagen gestattet“, berichtet auch Peter Neumann, Geschäftsführer des Mittelweserverbands (Deichverband). Er sei froh darüber, dass es bis jetzt noch Deichschäfer gebe, die dort an der Weser ihre Tiere grasen lassen. „Eine Deichbeweidung mit Schafen ist das Optimum“, sagt er. Die Tiere würde die Grasnarbe kurz halten und mit ihren Füßen den Boden ausreichend verdichten. Zwar sei ein maschineller Deichschutz ebenso möglich, jedoch nicht ideal – auch aus ökologischer Sicht.

Kamerasystem zur Überwachung vorhanden: Wolf habe früh morgens angegriffen

„Es ist wie immer, die eine große Lösung gibt es nicht“, so Neumann auf die Frage, welche Maßnahmen der Deichverband zum Schutz der Schafherden ergreifen könne. Es habe Überlegungen gegeben, Herdenschutzhunde wie Kangals einzusetzen. Aber auch von ihnen würden gewissen Gefahren ausgehen. Ebenso im Gespräch sei der Einsatz von Eseln gewesen, die ein sehr feines Gespür hätten und lange vor den Schafen Alarm schlagen. Ebenso in der Erprobung seien Überwachungssysteme per Videokamera.

Ein ebensolches Kamerasystem besitzt Christian Lohmeyer. Die Bilder würden nachts von Studenten der Tiermedizinischen Hochschule ausgewertet. Der jüngste Angriff sei allerdings früh morgens gewesen und der Wolf halte sich nun mal nicht an Zeiten. „So schnell kann man im Zweifelsfall gar nicht reagieren, bis die Schafe von einem Deich ins Wasser flüchten und dort sterben“, ist er sicher und erhofft sich mehr Unterstützung seitens der Politik. In seinem Video spricht er von „staatlich verordneter Tierquälerei“.

Wolfsberater Martin Fitschen sagt, es gebe zwar prinzipiell die Möglichkeit, einen Antrag auf die Entnahme eines Wolfs beim Umweltministerium zu stellen, dafür müsste aber der Herdenschutz ausreichend und nachgewiesen sein. Außerdem müsse es sich um ein spezifisches Tier handeln, das zum wiederholten Mal in Erscheinung getreten ist.

Ob das bei den Vorfällen in Hoya der Fall ist, müssen nun DNA-Proben zeigen.