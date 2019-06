Zauberformel eines Gastspiels

Schubertchor Achim, die Sinfonietta Aller-Weser und vier Gesangssolisten begeistern in Hoya

+ © HORST FRIEDRICHS Vor einem stimmungsvollen Hintergrund bieten der Schubertchor Achim und die Sinfonietta Aller-Weser einen Musikgenuss ersten Ranges. In der Bildmitte die Solisten (von links): Anaya Hubach (Sopran), Christiane Artisi (Alt), Raimund Limpinsel (Gesamtleitung), Dennis Egel (Tenor) und Friedo Henken (Bariton). © HORST FRIEDRICHS

Hoya - Von Horst Friedrichs. Der Zauber an diesem Spätnachmittag beruhte auf Gegenseitigkeit: Ein Chor und ein Orchester in zauberhafter Umgebung. Und ein Publikum, das sich von einem außergewöhnlichen Konzert verzaubern ließ. Die Formel für diese Wechselwirkung bestand aus den Zutaten eines Gastspiels, das der Schubertchor Achim, die Sinfonietta Aller-Weser und vier Gesangssolisten unter der Leitung von Raimund Limpinsel am Sonntag im Hoyaer Kulturzentrum Alte Martinskirche gaben.