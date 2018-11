Yared Dibaba sabbelt in Warpe

Warpe - Von Uwe Campe. Am Nachmittag noch beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg im Fernsehen, abends auf der Bühne in Warpe – Yared Dibaba, deutscher Schauspieler, Moderator, Entertainer, Autor und Sänger mit äthiopischen Wurzeln, gastierte am Dienstagabend auf Einladung des Dorfkulturkreises Wietzen zu einem plattdeutschen Abend im Gasthaus Okelmann. Unter den deutlich mehr als 200 Zuhörern der in kürzester Zeit ausverkauften Veranstaltung befand sich auch Landrat Detlev Kohlmeier in seiner Funktion als Vorsitzender des Landschaftsverbands Weser-Hunte, der diese durch Bereitstellung von Fördermitteln möglich gemacht hatte.

Yared Terfa Dibaba, so sein vollständiger Name, wurde 1969 in Aira, Region Oromia, Äthiopien geboren und war 1973 erstmals in Deutschland, bevor seine Familie 1979 aufgrund des Bürgerkriegs in Äthiopien endgültig nach Ganderkesee übersiedelte. Nach dem in Delmenhorst abgelegten Abitur absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in Bremen, um danach dort die Schauspielschule zu besuchen. Dem schloss sich in Hamburg ein Musikstudium an. Mit seiner Ehefrau Fernanda hat er zwei Kinder und lebt in Hamburg-Altona. Der das Plattdeutsche wie seine zweite Muttersprache sprechende Yared Dibaba ist seit 1999 beim Fernsehen als Moderator unterschiedlichster Sendungen tätig. Zudem hat er bereits vier Erzählbände auf Platt veröffentlicht.

Der infolge von Verkehrsproblemen etwas verspätet eintreffende und sich dann lässig auf die Bühne schwingende Entertainer wurde vom Publikum mit viel herzlichem Applaus begrüßt und dort von Wilhelm Lüdeke, Vorsitzender des Dorfkulturvereins, auf Plattdeutsch empfangen und vorgestellt. Große Augen oder besser gesagt „Klüsen“ machte der, wie er sich selbst bezeichnete „schwadde Plattschnacker“ dann aber, als er von Michael Kruse, der zwölf Jahre in Äthiopien gelebte hat, in seiner Muttersprache Oromo begrüßt wurde.

In seiner natürlichen und ungezwungenen, gleichwohl sehr professionellen Art schaffte es Yared Dibaba von Beginn an, das Publikum für sich einzunehmen. Wortgewandt, aber auch mit großem schauspielerischen Talent, ließ er sich über die verschiedensten Aspekte und Vorzüge der plattdeutschen Sprache aus, die er, obwohl nicht als Alltagssprache nutzend, exzellent beherrschte. Er machte anhand vieler witziger Beispiele deutlich, dass man auf Platt ohne Weiteres Dinge sagen könne, die in ihrer hochdeutschen Übersetzung so nicht möglich wären, beispielsweise den Begriff „Schietweer“, der in plattdeutschen Wettervorhersagen durchaus kein Tabu, hingegen in der übersetzten Form in der Tagesschau völlig undenkbar wäre.

Der sich als Entwicklungshelfer für die plattdeutsche Sprache verstehende Dibaba hatte sichtlich Spaß an seiner Rolle, die es ihm möglich machte, frei von den Zwängen eines Aufnahmestudios, nach Herzenslust zu parlieren – oder wie er sagte, zu sabbeln. Großartig, wie er es verstand, auf die zahlreichen Zwischenrufe und Hinweise aus dem Publikum immer wieder schlagfertig zu reagieren und dieses, aber auch den Ort Warpe, mit in das Programm einzubinden.

Mit dem gemeinsam gesungenen, ins Plattdeutsche übertragenen Soul-Song „I need a Dollar“, ging es in die Pause, wobei die Frauen die Textzeile „Ik bruk mehr Asche“ übernahmen, während die etwas schwachbrüstigeren Männer das einfachere „nee, nee“ zugewiesen bekamen.

Auch seine eigene Person parodierte der Entertainer mehrfach, etwa in der bescheidenen Rolle des „Promis“, der neben der omnipräsenten „Barbara S.“ immer weiter an den Rand des roten Teppichs gedrängt worden sei, bis ihm schließlich ein Gast einen Mantel mit der Bitte, diesen in der Garderobe abzugeben, in Arm gedrückt habe. Die Vorzüge seiner Hautfarbe erklärte er einerseits damit, bei Peinlichkeiten nicht rot zu werden, wunderte sich aber andererseits darüber, warum „Schwarzfahrer“ in der Hamburger U-Bahn 60 Euro Strafe zahlen sollten. Auch mit einigen typischen Klischees gegenüber Farbigen räumte er auf. So stellte er fest, nicht gut Basketball spielen zu können und im Bett ohnehin eine absolute Niete zu sein, um sich dann augenzwinkernd an eine Zuhörerin zu wenden „Oder wull du dat mal utprobeern?“

Den eigentlichen Zweck des Abends, aus seinem neuesten Buch „Ünnerwegens“ vorzulesen, zögerte sein Autor geschickt durch ständig neue Einschübe und Einfälle heraus, um so die Spannung zu erhöhen. Schließlich war es aber doch geschafft und die Zuhörer erfuhren unter anderem noch manches über Kaffeekultur, Sauna-Hygiene, Badetage, E-Bike-Fahrer, Casting-Erfahrungen oder einen Imbiss am Bremer Sielwall.

Zusammen mit dem textfesten Publikum wurde zu guter Letzt das Lied „Dat du min leevste büst“ gesungen, auf das tosender Beifall folgte. Dass die zuvor so begeisterten Gäste keine Zugabe verlangten, überraschte allerdings etwas, mochte aber der schon fortgeschrittenen Tageszeit geschuldet gewesen sein. Wie auch immer, was Yared Dibaba an diesem bemerkenswerten Abend in Warpe ablieferte, war plattdeutsche Unterhaltung vom Allerfeinsten.