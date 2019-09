Mattias Stührwoldt kommt nach Eitzendorf: „Wir Bauern sind anders“

Dörpsverein und „De ole Schüün“ laden ein

+ Der Autor Matthias Stührwoldt liest im November im Gasthaus „Zur Post“ in Eitzendorf. Foto: Matthias Stührwoldt

Eitzendorf - Was im vergangenen Jahr mit einem Krimidinner seinen Anfang nahm, soll am Freitag, 8. November, um 19 Uhr seine Fortsetzung erfahren. Der Dörpsverein Eitzendorf und der Verein „De ole Schüün“ Magelsen laden gemeinsam zu einer Veranstaltung in das Gasthaus „Zur Post“ in Eitzendorf ein.