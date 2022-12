„Winterwald“ in Hoya ist am 15. Dezember wieder geöffnet

Neben Leckereien und Getränken dürfen sich die Gäste auf einen Auftritt des Pop-Akustik-Duos „M.A.C.-Sisters“ aus Verden freuen. © nala harries

Hoya – Der „Winterwald“ rund um den Zwergenbrunnen der Fördergemeinschaft Hoya ist morgen, 15. Dezember, für alle Interessierten in der Zeit von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Neben einem Angebot von Leckereien gibt es auch reichlich zu trinken. Und natürlich dürfen musikalische Beiträge nicht fehlen.

Am vergangenen Donnerstag begeisterte Liedermacher und Gitarrist Michael Insinger bereits das Publikum in der Grafenstadt. Morgen gastiert das Pop-Akustik-Duo „M.A.C.-Sisters“ aus Verden in Hoya. Lediglich mit Stimme und Gitarre verzaubern die beiden Musiker das Publikum und nehmen es mit auf ihre dynamische Reise durch die Popgeschichte. Abwechselnd schlüpfen sie dabei in bekannte Rollen wie Udo Lindenberg, Tina Turner, Adele oder die Ärzte, heißt es in einer Pressenotiz. Auch die beteiligten Geschäfte in der Innenstadt öffnen bis 20 Uhr die Türen ihrer Läden.

Darüber hinaus ist morgen sowie am 22. Dezember der Kulturkreis Grafschaft Hoya mit von der Partie. Die Aktiven sind dort mit einem Ticket-Verkaufsstand vertreten. Interessierte können sich bei ihnen Karten für die kommenden neun Veranstaltungen sichern – frei nach dem Motto: „Kultur muss unter den Baum“. Außerdem freuen sich die Mitglieder auf einen regen Austausch und nehmen gern Veranstaltungswünsche sowie Anregungen entgegen.