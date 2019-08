Winterfutter im Sommer

Samtgemeinde - Von Rebecca Göllner-martin. Eigentlich sieht es ganz idyllisch aus, Schafe fressen genüsslich Heu und lassen sich die Sonne aufs Fell scheinen. Doch was so toll aussieht, ist für die Landwirte in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya alles andere als schön. „Es ist ein schwieriges Jahr“, sagt Christian Lohmeyer aus Stendern. Er verfüttert aufgrund der lang anhaltenden Dürre bereits jetzt das Winterfutter an seine Tiere. Die Hitze habe die Weiden regelrecht austrocknen lassen – saftiges Grün ist weit und breit nicht zu sehen.

„Wir brauchen dringend Regen“, meint der Landwirt. Dort am Deich, wo die Schafe weiden, sei der in den vergangenen Wochen aufgetretene Platzregen direkt wieder abgeflossen. Die Böden seien nicht in der Lage, das Wasser so schnell aufzunehmen. Wärme und Trockenheit würden auch in Niedersachsen das Futter knapp werden lassen. Auf vielen Höfen gebe es aufgrund des Dürrejahres 2018 kaum Reserven. Lohmeyer federt diese Knappheit zumindest bei seinen Schafen mit der Zufütterung von Stroh ab – neben der Gabe der Winterrationen. Davon sei in diesem Jahr bei der Getreideernte unheimlich viel produziert worden.

„Der erste Wiesenschnitt war ganz gut“, sagt er. Der Zweite sei schon schwach gewesen, „und der Dritte wird vermutlich ausfallen“, meint Lohmeyer. Vor allem für die Futterbetriebe stelle das Sommerwetter eine große Problematik da.

Auf die Misere der Landwirte hat das Landwirtschaftsministerium reagiert: Landwirte in Niedersachsen und Bremen dürfen Brachflächen, die als sogenannte ökologische Vorrangflächen (öVF) eigentlich nicht geerntet werden dürfen, für ihre Tiere nutzen. Das sei positiv zu bewerten, meint Lohmeyer. Um das zu dürfen, müssen die Bauern zunächst einen Antrag bei der Landwirtschaftskammer stellen, in welchem sie unter anderem die Hintergründe des Futtermangels beschreiben sollen. Denn die Nutzung ist auf Futterzwecke beschränkt. Eine andere Verwendung, etwa in einer Biogasanlage, ist nicht erlaubt. Sowohl die Ernte als auch die Beweidung der Flächen sind dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium zufolge erlaubt, ein Verkauf der geernteten Futtermittel jedoch nicht.

Gestern teilte das Ministerium des Weiteren mit, noch einen weiteren Schritt gehen zu wollen, um dem drohenden Futtermangel vorzubeugen: Die Nutzung von Zwischenfrüchten auf ökologischen Vorrangflächen für Futterzwecke soll wieder ermöglicht werden. Grundlage der Möglichkeit ist eine bundesweite Verordnung, die aber laut Pressemeldung des Ministeriums noch den Bundesrat passieren muss. Die nächste Sitzung findet am 20. September statt. „Ich begrüße die Entscheidung, die Flächen haben viel Potenzial. Es ist eine gute Entscheidung zur Selbsthilfe, die Flächen freizugeben“, sagt Lohmeyer.