Windkraft und Klimaschutz-Strategie: Zwei Bürgermeister klären auf

Von: Nala Harries

Teilen

Für die Errichtung von Windkraftanlagen muss die Samtgemeinde Hoya Raum zur Verfügung stellen. So gibt es die Landesregierung vor. © andree wächter

Samtgemeinde – Zum Thema Windkraft gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen befürworten sie, die anderen möchten möglichst nicht von Anlagen „umzingelt“ werden. Doch eines ist klar: Die Grafschaft Hoya ist unter anderem durch das Landesraumordnungsprogramm verpflichtet, der Windkraft auf ihrem Gebiet substanziell Raum zu geben. Ziel der Regierung ist es laut der Niedersächsischen Staatskanzlei, bis 2030 2,1 Prozent der Landesfläche dafür bereitzustellen.

Um dies zu ermöglichen, aber dennoch „Wildwuchs“ zu verhindern und das Steuer in der Hand zu behalten, hat der Samtgemeinderat nach einem Planungsprozess einen Flächennutzungsplan (F-Plan) aufgestellt (wir berichteten). „Das ist unsere Aufgabe. Die Verhandlungen zwischen Grundstückseigentümern und Projektierern liegen aber außerhalb unserer Zuständigkeit“, stellt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer klar. Damit nimmt er Bezug auf einen Leserbrief vom 27. Juli zu einer Veranstaltung im Tokunftshus in Bücken. Darin wird ihm vorgeworfen, er habe Windkraftunternehmen bei der Projektentwicklung in Eitzendorf „begünstigt“. Das sei jedoch keineswegs der Fall gewesen.

Laut Bückens Bürgermeister Wilhelm Schröder, der wie Detlef Meyer einen Sitz im Samtgemeinderat innehat und auch bei der Veranstaltung im Flecken vor Ort war, sei die Änderung des F-Plans ein sehr transparentes Verfahren. Die Öffentlichkeit einschließlich der Bürger hätte ausreichend Gelegenheit bekommen, sich zu informieren und zu beteiligen.

Der Leserbriefschreiber ist hingegen anderer Meinung: Als die Bürgerinitiative Eitzendorf die Öffentlichkeit über das Vorhaben nachfolgend informiert habe, sei es schon zu spät gewesen, „weil die Unternehmen den Landwirten ihre potenziellen Flächen bereits für ,n Appel un‘n Ei‘ mit bindenden Verträgen ,abgeluchst‘ hatten“.

Wenn Eigentümer ihre Flächen zur Verfügung stellen, habe die Verwaltung darauf jedoch keinen Einfluss, erklärt Meyer dazu. „Dabei sind wir außen vor. Sie selbst handeln die Entschädigungen aus und entscheiden über den Verkauf von Grund und Boden.“ Inhalte von geschlossenen Verträgen in Eitzendorf kenne Detlef Meyer nicht. „Das ist aber auch nicht mein Zuständigkeitsbereich“, verdeutlicht der Verwaltungs-Chef. Zwar stehe die Samtgemeinde im Kontakt mit Projektierern, aber dabei gehe es stets um planungsrechtliche Angelegenheiten.

Ferner merkte der Leserbriefschreiber an, dass Meyer und Schröder zwei verschiedene Strategien verfolgen würden. Wie die beiden im Gespräch betonen, hätten sie die gleichen Vorstellungen, was das Klimaschutz-Thema angehe. Aber eine Strategie gebe es überhaupt noch nicht. „Damit befinden wir uns noch am Anfang eines Planungsprozesses“, stellt Meyer klar.

Dass Bückens Bürgermeister bereits einen Energie-Manager beauftragt habe, um die Energie-Potenziale der Kommune zu analysieren, so heißt es in dem Leserbrief, stimme ebenfalls nicht. „Dazu habe ich gar kein Mandat. Dafür wird ein Ratsbeschluss benötigt“, meint Wilhelm Schröder.

Es sei jedoch ein sogenannter Klima-Check geplant. Dazu müsse aber erst beraten werden. „Dieses Thema wollen wir im Rahmen einer Ratssitzung in den Fokus nehmen“, verkündet Detlef Meyer. Eine Summe von 20 000 Euro für die Planungskosten der Studie habe die Kommune allerdings bereits in den Haushalt eingestellt.