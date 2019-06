Aus der Wesermarsch ins Fischerdorf

Schweringer Theatergruppe „notabuehne“ inszeniert die Komödie „Krach in Chiozza“

+ Sie sorgten für turbulentes, amüsantes Geschehen in Carlo Goldonis Komödie „Krach in Chiozza“ (von links): Donna Pasqua (Ute Erdmann-Harms), Canocchia (Teo Saksonoff), Lucietta (Simone Martinek), Toffolo (Silvan Schwessinger), Orsetta (Marion Strube), Donna Libera (Marleen Ballnus) und Checca (Muriel Strube). Foto: Horst Friedrichs

Schweringen – „Sind Weiber im Haus, fliegt der Frieden hinaus.“ So textete Carlo Goldoni (1707-1793) anno 1762 in seiner Komödie „Krach in Chiozza“. Die machomäßige Feststellung ließ er in dem Stück von Isidoro, dem Gerichtssekretär, treffen. Oder war es Padron Toni, der Fischer? Oder dessen Bruder Beppo? Oder Padron Vincenzo? Wer was gesagt hatte, konnte in dem turbulenten Bühnengeschehen am Wochenende in Schweringen schon mal untergehen. Das war durchaus beabsichtigt von Goldoni, dem venezianischen Dichter und Librettisten des 18. Jahrhunderts. Die Schweringer Theatergruppe „notabuehne“ inszenierte sein heiteres Werk in zwei Aufführungen, am Samstag und am Sonntag, auf der Open-Air-Bühne an der Straße zur Weserfähre, Unterm Ufer.