Trotz Sparmaßnahmen: Menschen wollen auf Weihnachtsbaum nicht verzichten

Den Weihnachtsbaum selber sägen: Beatrix Alhusen zeigt, wie es geht. © nh

Samtgemeinde – An allen Ecken und Enden wird aktuell gespart. Heizungen sollen heruntergedreht und Lichter nur noch spärlich angeschaltet werden. Aber wie sieht das Ganze in der Weihnachtszeit aus? Sparen die Menschen womöglich am Tannenbaum oder verzichten sie sogar ganz darauf? Die Kreiszeitung hat mit einigen regionalen Weihnachtsbaumverkäufern gesprochen.

Ein Tannenbaum gehört zum Fest dazu. „Wirklich verzichten will wohl niemand darauf – ist er doch das Symbol für Weihnachten, welches viele Lebensanschauungen, Religionen und Kulturen vereint“, sagt Beatrix Alhusen von der Firma Alhusen Spargel und Weihnachtsbäume aus Eystrup mit Blick auf ihre Verkaufszahlen. Die Kunden sparen nicht am Weihnachtsbaum, hat sie deutlich beobachten können. Das sei das Letzte, auf das man verzichten wolle. „Es gibt dann wohl eher weniger Geschenke oder die Wohnung wird weniger geheizt“, vermutet sie. Bei Alhusens herrscht demnach weiterhin reger Andrang „Der Verkauf läuft gut“, fasst Beatrix Alhusen zusammen. Im Vergleich zu den Vorjahren würden die Zahlen ungefähr gleich aussehen – und das, obwohl viele in diesen Zeiten ihr Geld zusammenhalten müssten.

Ähnlich sieht es auch bei Carsten-Dirk Engelke aus. Der Weihnachtsbaumverkauf auf seinem Hof in Hoyerhagen sei Tradition. Zu ihm käme so manch einer bereits seit 50 Jahren, um sich ein Exemplar zu Weihnachten auszusuchen. „Das gehört für die meisten schon zur Routine“, sagt er. Daran würden auch gestiegene Gaspreise oder demzufolge Sparmaßnahmen nichts ändern. „Es könnte aber sein, dass einige Kunden nun auf Bäume ausweichen, die nicht unbedingt bilderbuchmäßig gewachsen sind. Denn deren Preis ist niedriger. Oder sie greifen zur Fichte, statt zur Nordmanntanne. Die ist nämlich deutlich günstiger“, vermutet Engelke und betont in diesem Zuge aber, dass er darüber keine entsprechenden Listen führe. Er könne sich außerdem vorstellen, dass – wenn überhaupt – eher junge Menschen ganz auf einen Baum an Weihnachten verzichten würden. „Oder sie holen sich einen aus Plastik“, nennt der Landwirt eine weitere mögliche Alternative.

„Wir erkennen bei jüngeren Kunden schon einen Trend zum künstlichen Baum“, kann Christian Blome, Leiter des Hagebaumarkts in Hoya, bestätigen. Inzwischen gebe es bereits Exemplare mit sehr hoher Qualität. „Die sind aber um einiges teurer als das Einsteigermodell.“ Neben den Plastikbäumen werden im Hagebaumarkt aber auch natürliche Tannen verkauft.

Ebenso wie bei Landwirt Carsten-Dirk Engelke sei der diesbezügliche Absatz im Vergleich zu den Vorjahren gleich geblieben. „Wir konnten keinen Rückgang der Nachfrage erkennen. Besonders die Angebotsbäume verkauften sich gut – das ist aber jedes Jahr so“, berichtet Blome.

Und obwohl die Preise im Einkauf gestiegen seien, habe sich das Unternehmen dazu entschieden, die Verkaufspreise nicht zu erhöhen. „Die Entwicklung ist für alle schon schwierig genug“, findet der Marktleiter. Diese Meinung scheinen auch die Firma Alhusen und Carsten-Dirk Engelke zu teilen. Denn sie haben ihre Preise ebenfalls nicht angezogen. „Bei uns geht es eher um Tradition als darum, Umsatz zu machen“, sagt der Hoyerhäger Landwirt dazu.

Weihnachtsbäume seien zwar sehr gefragt und viele Kunden würden bereits vor dem ersten Advent kommen, um die Zeit möglichst lange genießen zu können. Aber selber sägen, möchten viele den Baum nicht mehr, kann Beatrix Alhusen über ihr Angebot in Eystrup berichten. Zuvor hätten sich daraus richtige Events entwickelt, blickt sie zurück.

Jeder, der einen Baum zum Fest haben wollte, hat in der Weihnachtszeit bei Alhusens ein Exemplar erwerben können. Diese Möglichkeit gebe es jedoch nicht nur zum Fest, unterstreicht die Unternehmerin. In Eystrup könne nämlich ganzjährig ein Baum gekauft werden. Das kommt unter anderem Anhängern der russisch-orthodoxen und die serbisch-orthodoxen Kirche zugute. Denn die feiern bekanntlich erst am 6. und 7. Januar Christi Geburt.

Zur Auswahl würden jährlich zahlreiche Tannen stehen. „Da sie alle unterschiedlich schnell wachsen, sind nach rund neun Jahren Standzeit alle Formen und Höhen verfügbar. Die Bäume, die 2022 nicht verkauft werden, finden nächstes Jahr eben einen Liebhaber.“

Besonders beliebt sei nach wie vor die Nordmanntanne. „Sie hat einen schönen, aufrechten Wuchs, weiche Nadeln, verliert diese kaum und überzeugt mit einem erschwinglichen Preis. Darüber hinaus handelt es sich um regionales Produkt“, begründet Beatrix Alhusen, warum so viele Kunden einen solchen Baum favorisieren. Das kann auch Carsten-Dirk Engelke aus Hoyerhagen bestätigen: Der Hype um die Nordmanntanne sei auf seinem Hof ungebrochen. Ebenso sieht es beim Hagebaumarkt in Hoya aus: „Am beliebtesten sind die Nordmanntannen mit einer Größe zwischen 1,50 und 1,80 Meter“, hat Christian Blome feststellen können.

Und was passiert mit dem Geld, welches 2022 durch den Baumverkauf eingenommen worden ist? Bei Alhusens werde dieses für die Anpflanzung neuer Exemplare eingesetzt, verrät Beatrix Alhusen. „Dann dauert es wieder bis zu zehn Jahre, bis aus dem 20-Zentimeter-Setzling ein schöner Baum geworden ist. Charakterbäume, die extra buschig sind oder zwei Spitzen aufweisen, benötigen sogar bis zu 15 Jahre.“