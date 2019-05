Warper Rat in neuer Konstellation

Warpe - Von Rebecca Göllner-martin. Gleich zwei neue Mitglieder kann der Rat Warpe in seinen Reihen begrüßen. Ralf Knipping rückt für den im März verstorbenen Manfred Reinke nach und Julian Siemering für Ulrich Fricke, welcher sich aus der Kommunalpolitik zurückgezogen hat. Die beiden Neuen gehören wie auch der Rest des Gremiums der Wählergemeinschaft an.

Gleich zu Beginn der Sitzung am Donnerstagabend erinnerte Bürgermeister Heinz Wedekind mit einer Gedenkminute an den ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister Manfred Reinke. Er sei stets ein Mann gewesen, dem das Wohl der Gemeinde am Herzen gelegen habe. Durch seinen Tod sei es notwendig geworden, den Rat neu zu besetzten.

Der 49-jährige Ralf Knipping tritt damit die Nachfolge Reinkes als Mitglied des Rates an. Bürgermeister Wedekind belehrte ihn über seine Pflichten, darunter die Amtsverschwiegenheit, das Mitwirkungsverbot sowie das Vertretungsverbot, und nahm Knipping per Handschlag in den Reihen des Gremiums auf.

Selbes Verfahren galt für die Aufnahme von Jan Siemering im Rat der Gemeinde Warpe. Der 26-Jährige nimmt den Platz von Ulrich Fricke ein, welcher laut Heinz Wedekind am 27. März dieses Jahres auf sein Mandat verzichtet habe. Die Gründe für den Rückzug Frickes aus der Kommunalpolitik nannte der Bürgermeister nicht, Fricke selbst war am Donnerstagabend nicht vor Ort.

„Jetzt ist der Rat wieder vollzählig und arbeitsfähig“, sagte Wedekind und freute sich über das Engagement der beiden Männer.

Aufgrund der geänderten Konstellation im Rat war es ebenfalls notwendig, die Ausschüsse umzubesetzen. In den Verwaltungsausschuss rückt Rick Buchholz nach, Ralf Knipping und Jan Siemering in den Bauausschuss, Bettina Hillmann ist nun stellvertretende Ausschussvorsitzende des Bauausschusses.

Neuer stellvertretender Bürgermeister in Warpe ist ab sofort Rick Buchholz. Das entschieden die Mitglieder des Verwaltungsausschusses, welcher ausschließlich den Stellvertreter wählen darf, ohne Gegenstimme. „Es freut mich, dass es junge Leute gibt, die Verantwortung übernehmen wollen“, sagte Bürgermeister Wedekind. Dass Rick Buchholz das kann, habe er über die Jahre durch die Organisation des dortigen Erntefestes bewiesen.

„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und hoffe, diese Rolle so gut ausfüllen zu können, wie wir es alle bislang gewohnt waren“, erklärte Rick Buchholz, der mit dieser Position in die Fußstapfen Manfred Reinkes tritt.