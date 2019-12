Vorgezogene Bescherung im Filmhof

„Weihnachts-Wünsche-Baum“-Aktion endet mit der Geschenkeübergabe

+ Der achtjährige Arkan nimmt überglücklich die Gitarre, die er sich gewünscht hat, entgegen. Fotos: Christel Niemann

Hoya - Von Christel Niemann. Eine Bescherung im festlichen Rahmen gab es am Samstag im Filmhof Hoya, obwohl Heiligabend noch bevorsteht. Wie schon in den Jahren zuvor, hatten Kinder und Jugendliche an der Aktion „Weihnachts-Wünsche-Baum“ vom Eystruper Verein „Hafensänger & Puffmusiker“, dem Filmhof Hoya und Renate Paul aus Hoya teilgenommen. Sie hatten ihre Wünsche aufschreiben lassen oder selbst aufgeschrieben, diese an einen Tannenbaum im Hoyaer Lichtspielhaus gehängt und von Kinobesuchern pflücken lassen. Für Letztere galt: Geschenk kaufen, verpacken und wieder im Filmhof abgeben. Mit strahlenden Augen nahmen die Beschenkten jetzt vom Weihnachtsmann und seinen Helfern ihre Präsente entgegen, die sich ihre Familien nicht unbedingt hätten leisten können, sodass die Wünsche vermutlich unerfüllt geblieben wären.