Ferienkiste in der Samtgemeinde Hoya: Von Acryl-Malerei bis Zoo-Besuch

Von: Mareike Hahn

Auf zu Winnetou: Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg sind Ziel eines Ausflugs, den der TSV Eystrup im Rahmen der Ferienkiste organisiert. 35 Kinder können am 27. Juli dabei sein. © Markus Scholz/DPA

Warum sich Kinder beeilen sollten, um an der Ferienkiste teilzunehmen:

Samtgemeinde – Da hat Langeweile keine Chance: Gut 40 Angebote für Kinder hält die Ferienkiste der Samtgemeinde Grafschaft Hoya in den Sommerferien bereit. In diesem Jahr ist das Programm erstmals gebündelt, nachdem die Gemeinden in der Vergangenheit ihr eigenes Ding gemacht hatten.

Alle Mädchen und Jungen können sich seit Mittwoch für alle Veranstaltungen in der Samtgemeinde anmelden. Schnell sein lohnt sich: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Und so sind jetzt schon die ersten Programmpunkte voll belegt.

Angebote reichen von A bis Z

Vereine und Organisationen haben das vielfältige Angebot für verschiedene Altersgruppen auf die Beine gestellt, das tatsächlich von A bis Z reicht – von „Acrylfarbe Malerei“ nämlich bis „Zoo Hannover“.

Weitere Ausflüge haben den Kletterpark Verden, die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, den Vogelpark Walsrode und das Bremer Weserstadion zum Ziel. Kreative Programmpunkte gibt es ebenfalls zuhauf: Vorlagen anfertigen und drucken im Druckereimuseum Hoya, Puppenbau, Korbflechten und Street-Art etwa, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Sportlich geht es etwa bei Mädchenfußball, Schießen und Tennis zu. Frühstückskino, eine Bootsfahrt und Spaß rund ums Pferd sind ebenso geplant wie ein Tag beim Segelflugverein Hoya. Auch Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk machen mit. Und das ist längst nicht alles ...

17 500 Euro und unbezahlbarer Einsatz

17 500 Euro hat die Samtgemeinde für die diesjährige Ferienkiste zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer zahlen jeweils einen kleinen Kostenbeitrag, der der Programmliste zu entnehmen ist.

Unbezahlbar ist indes die Arbeit, die die Ehrenamtlichen leisten. Und so dankte Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer während der jüngsten Sitzung des Hilgermisser Gemeinderats der Ratsfrau Jenny Kolwe. Sie gehört zu den Organisatoren des Ferienspaßes – ohne ihre Unterstützung „hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft“, lobte Meyer.

Kolwe selbst freute sich über das „fantastische Angebot, bei dem für alle etwas Neues dabei ist“ und dankte den anderen Organisatoren, den Vereinen und der Verwaltung, insbesondere Helena Heinz vom Fachteam Bürgerdienste.

Mehr Informationen und Anmeldungen auf: www.unser-ferienprogramm.de/hoya-weser