Vier auf einen Streich: Wer kennt die Kaninchen?

In Eystrup gefunden

+ © Samtgemeinde Diese vier Kaninchen sind am „Chilly“ in Eystrup gefunden worden. © Samtgemeinde

Eystrup/Warpe - Gleich vier Kaninchen wurden in dieser Woche an einem Müllcontainer am Jugendtreff „Chilly“ in Eystrup aufgefunden. Das teilt die Samtgemeinde in einer Pressenotiz mit.