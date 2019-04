Hans-Hermann Thielke berichtet vom alltäglichen Wahnsinn

Eystrup - Von Christel Niemann. Bestens unterhalten wurden am Sonntagabend rund 200 Zuhörer im Alten Eystruper Güterschuppen, wo der Kabarettist und Comedian Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann Thielke in seinem Best-of-Programm aus 25 Bühnenjahren vor allem den alltäglichen Wahnsinn aufs Korn nahm.

Lachen, so sagt man, ist gesund. So gesehen, wäre der Abend mit Hans-Hermann Thielke im Alten Eystruper Güterschuppen durchaus verschreibungswürdig gewesen, da der Spaß zweifellos im Vordergrund stand. Schönsten Alltagsquatsch bekamen die Besucher von – nach eigenem Bekunden – Deutschlands bekanntestem Postbeamten im mittleren, nichttechnischen Dienst präsentiert, der im Zuge der Ruhestandsregelung inzwischen aber den Zusatz a. D. (außer Dienst) trägt.

Mit Karohose, Hemd und Brille ebenso ausgestattet wie mit stoischer Ruhe, verwandelte Thielke sein Publikum in eine glucksende Menge, die sich vor Begeisterung teils sogar die Bäuche hielt. Der Künstler selber lachte indes kaum.

Immer wieder an seiner Brille nestelnd, trieb der Mann den Spaß mit zwerchfellerschütterndem Ernst weit, erzählte von seinen Berufsjahren bei der Post, begab sich fast schon verzweifelt auf die Suche nach einer Ehefrau und erfreute das Publikum mit seinen doch sehr spärlichen Jonglierkünsten. Aber auch als Analyst hat Thielke Talent und erkannt, dass der Mensch nicht zwei Dinge auf einmal verrichten kann. Das sehe man am Elektriker, der während seiner Arbeit Radio höre und dabei auch gleich die Kontrolle über die Strippen und über die ganze Situation verliere, so Thielke.

+ Das Publikum kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. © Christel Niemann

Gern nahm der Ex-Postler auch seine Nachbarn aufs Korn, den persönlichen Anspruch an Recht und Ordnung dabei fest im Blick. Da blieb auch der Marder nicht wirtlich verschont, der sich in Thielkes Fiesta breitgemacht hatte und dort tierschutzrechtliche Oberhand genoss. Das alles wirkte unspektakulär und doch setzte Thielke sein komödiantisches Talent voll ein. Er setzte Seitenhiebe, die blitzschnell wie aus dem Nichts kamen und packte Politkritik so treffsicher in einen Nebensatz, dass sie trotzdem wirkte.

Die Schiene des wirklich intellektuellen Humors ist zwar Sache von Kollegen, das Ding von Thielke ist mehr die Art von Humor, die dem Publikum die Möglichkeit bietet, sich schlicht und einfach zu amüsieren. Es soll Spaß haben und dabei die persönlichen Sorgen für eine Weile vergessen – und wenn es nur für die Dauer seines Auftritts ist. Kurzum: Thielke besitzt Charme, den er in Bühnenpräsenz umzuwandeln weiß. Er hat das Glück, als Darsteller auch ohne viel Brimborium auszukommen, und ist sich dieser Wirkung durchaus bewusst.