Vernetztes Lernen

Hoya - Von Uwe Campe. „Digitale Endgeräte sind für uns heute nicht mehr verzichtbar, sie werden aber eingesetzt wie Zirkel und Geodreieck und dienen vorrangig der Vermittlung von Lerninhalten“, betonte Lutz Bittner, Leiter des Johann-Beckmann-Gymnasium (JBG), gestern Vormittag. Er begrüßte in der Aula der Schule neben Landrat Detlev Kohlmeier weit mehr als 300 Lehrkräfte und Vertreter von Schulträgern aus ganz Niedersachsen zur zweiten Jahrestagung zum vernetzten Lernen 2019.

Im Anschluss ließ Bittner die im Jahr 2006 begonnene Entwicklung des JBG zu einer Notebookreferenzschule und Bildungscloudschule Revue passieren. Das Resultat: Heute kommen dort 1 411 Endgeräte im Unterricht zum Einsatz. Sein ausdrücklicher Dank galt den Lehrkräften, die in Fortbildungen die notwendigen Qualifikationen erworben hätten, um einen digitalgestützten Unterricht zu absolvieren. Auch Landrat Kohlmeier, der als Vertreter des Landkreises Nienburg Grußworte des Schulträgers überbrachte, hob die Bedeutung des Themas Digitalisierung hervor. In diesem Bereich habe das Gymnasium, sagte Kohlmeier, im Landkreis eine Vorreiterstellung.

Eingeladen zu der Tagung hatte neben dem veranstaltenden JBG die „Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online“ mit Sitz in Hannover, ein im Jahr 2000 als Aktionsprogramm gegründeter Verein, dem neben dem Land Niedersachsen die kommunalen Spitzenverbände sowie zahlreiche Wirtschaftsverbände und gesellschaftliche Gruppen angehören. Die nach eigenen Angaben als Marke für Bildungssponsoring auf dem Gebiet der neuen Technologien landesweit anerkannte Institution ist bestrebt, die Partnerschaft mit Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kontinuierlich auszuweiten, wobei ein Schwerpunkt in der Aktivierung und Vernetzung regionaler Ressourcen, ideell wie materiell, liegt. Zusätzlich zu den Investitionen des Landes wurden von ihr bislang mit 29,5 Millionen Euro Sponsorenmittel dazu beigetragen, den Einsatz von Multimedia und Internet an Schulen zu unterstützen, um somit das neue Lernen mit digitalen Medien wirksam zu fördern.

Herbert Jancke, Projektbereichsleiter der Landesinitiative n-21, ging in seinem einführenden Vortrag auf verschiedene Stationen zu dem bislang Erreichten ein, machte zugleich aber auch das Primat der Pädagogik gegenüber der Technik deutlich.

Nach dem offiziellen Teil ging es an die Arbeit. Auf der Agenda standen insgesamt 20, überwiegend von Lehrern des JBG geleitete Workshops, in denen ausführlich Konzepte, Aspekte und Fragestellungen zum vernetzten Lernen dargestellt wurden. Beispielsweise zeigte Alexander Nadig in dem von ihm unter dem Thema „Notebookklassen und Schulserver“ geleiteten Workshop in Theorie und Praxis, wie sich das Medienbildungskonzept des JBG entwickelt und verändert hat.

Die Ausschöpfung digitaler Hilfsmittel im Unterricht war Gegenstand gleich mehrerer Workshops. So ging Nina Kleuker näher darauf ein, wie diese unterstützen können, Komponenten in den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung und sprachlicher Ausdruck zu diagnostizieren, zu fördern und zu verbessern. Dr. Arne Röhrs testete am Beispiel von drei kostenlosen Apps den Einsatz von Smartphones und Tablets im Biologieunterricht. Maik Landsmann beschrieb die Möglichkeiten von „GeoGebra“ im Mathematikunterricht, und für den Fremdsprachenunterricht thematisierten Gina Wendland die Nutzung von dem Programm Adobe Spark und Rafaela Schöneich die des Smartboards als interaktive Tafel.

In einem anderen Workshop stellte Michael Timm die medienkritischen Projekttage der Sekundarstufe I vor, an denen sich die Jahrgänge sechs bis neun intensiv mit Themen wie „Cybermobbing“, „Fishing Mails, Raubkopien, Trojaner & Co.“, „Gefahren digitaler Spiele“ und „Fake News“ auseinandergesetzt haben.

Flächendeckendes Lernen und Arbeiten, unterstützt durch die niedersächsische Bildungscloud, demonstrierte Christian Burrichter anhand von Praxisbeispielen. Mit der an vielen Schulen immer größeren Stellenwert beigemessenen Berufsorientierung beschäftigte sich Tobias Dahlendorf und zeigte gleichzeitig digitale Wege auf, Praktikumsberichte einmal ganz anders zu gestalten.

Nach der Mittagspause wurden die Workshops in einem zweiten Durchgang fortgesetzt. Bevor die Veranstaltung am Nachmittag endete, bestand bei Kaffee und Kuchen noch Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen sowie sich die eigens aus Anlass der Tagung aufgebaute Ausstellung anzusehen, in der zahlreiche Anbieter Produkte und Informationsmaterial rund um das Tagungsthema präsentierten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.n-21.de