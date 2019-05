Schwerer Angriff in Hoya: Opfer wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Angriff in Hoya ist ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog das Opfer zur Behandlung nach Hannover.

Hoya - Am Donnerstagabend kam es auf einem Parkplatz in der Nähe des Sportplatzes in Hoya zu einem Angriff auf einen Mann. Hierbei wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es nach einer ersten Stabilisierung im Nienburger Krankenhaus mit dem Rettungshubschrauber nach Hannover verlegt werden musste. Unklar ist noch, wodurch der 35-Jährige verletzt wurde.

Dort kämpft der Verletzte nach wie vor um sein Leben, teilt die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zur Absuche des Tatortes kamen am Freitagvormittag auch Kräfte der Bereitschaftspolizei zum Einsatz.

Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang auch intensiv nach einer Personengruppe, die zur Tatzeit in Tatortnähe waren. Zeugen berichten, dass die Gruppe fluchtartig weggelaufen sei.

Zeugenaufruf der Polizei Nienburg

Wer am Donnerstag verdächtige Beobachtungen in Hoya gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter der Telefonnummer 05021/97780 zu melden.

Weitere Details zum Hergang können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben werden.

