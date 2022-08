Weniger Verkehrsunfälle als im Vorjahr: Statistik zeigt im Bereich Kradfahrer positive Tendenz

+ © nh Sie sollen Kradfahrer sensibilisieren: Die Polizei hat in Kooperation mit der Verkehrswacht und der Straßenmeisterei an der K 136 und der L 331 Holzkreuze mit darauf montierten Motorradhelmen aufgestellt. © nh

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nala Harries schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Samtgemeinde – Weiße Holzkreuze mit darauf montierten Motorradhelmen stehen seit Mai an der Kreisstraße 136 zwischen Hoyerhagen und Asendorf sowie an der Landesstraße 331 zwischen Hoya und Martfeld. Diese kurvenreichen Strecken sind bei Motorradfahrern besonders beliebt. Das Kooperationsprojekt der Polizei Hoya sowie der Verkehrswacht und der Straßenmeisterei zielt darauf ab, die Kradfahrer im Hinblick auf Verkehrsunfälle auf diesen Straßen zu sensibilisieren (wir berichteten).

Aber können solche Symbole wirklich Unfälle verhindern? Wie sinnvoll war die Maßnahme bisher? Kommissar Jan Niklas Bösche aus Hoya berichtet:

„Eine Antwort auf diese Frage kann nicht belegt werden“, sagt er und betont in diesem Zuge, dass die Kreuze viel mehr zum Nachdenken über das eigene Fahrverhalten anregen sollen. „Sie sind kein Indikator für weniger oder mehr Verkehrsunfälle“, stellt Bösche klar. Dennoch hofft er, dass jeder Motorradfahrer sich beim Anblick der Symbole Gedanken macht, womöglich auf die Bremse tritt und damit seine eigene Sicherheit erhöht.

Ein Blick auf die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022 zeige bisher eine positive Tendenz gegenüber dem Vorjahr, freut sich der Hoyaer Kommissar. Zudem sei es nach dem Aufstellen der Kreuze im Juni an der K 136 zu keinem Verkehrsunfall mit Personenschaden mehr gekommen. Auf der L 331 sehe dies jedoch anders aus: Erst vor wenigen Wochen geriet dort ein junger Verkehrsteilnehmer mit seinem Motorrad in die Leitplanke und wurde tödlich verletzt. Wenige Tage zuvor hatte außerdem ein PKW-Fahrer einem anderen Kradfahrer die Vorfahrt genommen. Letzterer sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Insgesamt könne man jedoch sagen, dass die Verkehrsunfälle in Bezug auf Kradfahrer im Vergleich zum Vorjahr wieder gesunken seien, fasst Jan Niklas Bösche zusammen. Mögliche Gründe dafür sieht er im Bereich der Sensibilisierung. Es solle zukünftig auch noch eine weitere Aktion, die auf Prävention abzielt folgen, kündigt er an. Ferner könne die positive Tendenz auf das Wetter zurückgeführt werden. „Der Beginn der Motorradsaison war in diesem Jahr zunächst von einigen Regenschauern und kühlen Temperaturen geprägt“, erinnert er sich.

Auch wenn die Zahlen aktuell vergleichsweise gut aussehen würden, appelliert Jan Niklas Bösche dennoch an die Kradfahrer, ihre eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen. „Bei Fahrten in Gruppen sollten alle Rücksicht auf das schwächste Glied und den unsichersten Fahrer nehmen“, rät er. Denn am Ende des Tages gehe es schließlich doch nicht um die schnellste gefahrene Kurve, sondern darum, dass alle wieder gesund bei ihren Familien und Freunden ankommen, ist er überzeugt. „Aber leider wird das im Rausch der Geschwindigkeit immer wieder vergessen.“.

Die Polizei hat ein besonderes Auge auf die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Denn dort würden vermehrt Unfallschwerpunkte mit verletzten Personen festgestellt werden. „Insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften und in Kurven“, weiß Bösche. Aufgrund der dort gefahrenen Geschwindigkeiten sei bei einem Aufprall auf Hindernisse häufig ein großes Schadensbild zu erkennen. Nicht selten seien schwere Verletzungen die Folge.