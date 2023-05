467 Unglücke in der Samtgemeinde Hoya: Ein Überblick über die Verkehrsunfallstatistik

Die gestiegene Zahl der Unfälle im Jahr 2022 ist unter anderem auf den Wegfall zahlreicher pandemiebedingter Einschränkungen und das damit einhergehende erhöhte Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Das abgebildete Unglück hat sich im Oktober vergangenen Jahres in Hoya auf Höhe des Famila-Markts ereignet. © rebecca göllner-martin

Samtgemeinde – Im vergangenen Jahr hat es so manches Mal auf den Straßen in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya gekracht. Einige Verkehrsunfälle gingen dabei glimpflich aus, andere endeten mit schweren Verletzungen oder sogar tödlich. Im Gespräch mit der Kreiszeitung stellt Polizeioberkommissarin Andrea Kempin von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg die genauen Zahlen vor.

Zudem berichtet sie über die Präventionsmaßnahmen, die bereits ergriffen worden sind oder noch umgesetzt werden sollen.

Insgesamt 467 Verkehrsunfälle registrierten die Beamten 2022 im Samtgemeindegebiet. Im Gegensatz zum Vorjahr mit 433 Unfällen sei die Zahl der Unglücke dem Landestrend folgend damit wieder gestiegen, erläutert Andrea Kempin. Ein Anstieg ist jedoch zu erwarten gewesen, sagt sie. Dieser sei auf den Wegfall zahlreicher pandemiebedingter Beschränkungen und die damit einhergehende Rückkehr von Menschen in den öffentlichen Raum zurückzuführen. Denn auf diese Weise habe auch der Verkehr wieder zugenommen.

Von den 467 Unfällen endeten 17 mit schweren Folgen. Bei 15 Manövern verletzten sich die Beteiligen schwer, zwei Unfälle gingen tödlich aus. Bei fünf der schweren Unglücke waren Motorradfahrer beteiligt, in zwei Fällen wurde einer von ihnen tödlich und in drei Fällen ein Biker schwer verletzt, gibt Kempin aus der Statistik wieder.

Besonders viele Unglücke hätten sich auf der Landesstraße 331 im Bereich Wechold/Hilgermissen ereignet. „Die Straße wird von Motorradfahrern insbesondere in den Sommermonaten stark frequentiert. Dabei ist das Fahren durch die zahlreichen Kurven mit hohen Geschwindigkeiten sehr beliebt“, sagt die Polizeioberkommissarin über einen der Unfallschwerpunkte. Der Abschnitt sei daher als sogenannte Unfallhäufungslinie identifiziert worden, erklärt sie. Aus diesem Grund ordnete die Polizei auch entsprechende Geschwindigkeitsreduzierungen an und stellte Warnhinweisschilder auf. Die Unfallkommission habe im vergangenen November zudem weitere Maßnahmen in Form von angepasster Beschilderung geplant. Diese sollen aber noch umgesetzt werden, kündigt Kempin an.

Ähnlich wie im Bereich Wechold/Hilgermissen verhalte es sich auf der Kreisstraße 136 im Bereich Hoyerhagen/Asendorf, wo ebenfalls eine Unfallhäufungslinie festgestellt worden sei. „Auch dort haben wir Warnhinweisschilder aufgestellt. Zudem trafen sich Anfang des Jahres Vertreter der Landkreise Nienburg und Diepholz sowie der Polizeiinspektionen Nienburg/Schaumburg und Diepholz zur Besprechung möglicher weiterer Maßnahmen“, berichtet Kempin. Die Experten hätten den Streckenabschnitt begutachtet, wobei sie insbesondere Asphaltierungen, Beschilderungen und Schutzeinrichtungen ins Auge gefasst hätten.

Grundsätzlich könne man aber nicht sagen, dass die genannten Straßen an sich gefährlich seien, betont die Polizeioberkommissarin. „Vielmehr führen unter anderem unangepasste Geschwindigkeiten, fehlende Fahrerfahrung bei Fahranfängern und damit einhergehende Selbstüberschätzungen in der Regel zu Verkehrsunfällen.“ Angepasste Geschwindigkeiten, eine vorausschauende und aufmerksame Fahrweise und auch das Tragen heller, auffälliger Kleidung im Straßenverkehr (das gelte für alle Zweiradfahrende) würden hingegen das Risiko deutlich reduzieren, gibt sie als Hinweis.

Um insbesondere Motorradfahrer noch stärker zu sensibilisieren, ist für den 10. Juni eine landkreisübergreifende Aktion mit der Polizeiinspektion Diepholz im Bereich der Kreisstraßen 136 und 14 geplant, bei der unter anderem auch die Sonderkontrollgruppe „Krad“ eingesetzt werden soll. „Ziel der Aktion ist es, mit den Bikern ins Gespräch zu kommen und sie über Gefahren und Unfallursachen sowie Folgen aufzuklären“, so Kempin.

Außerdem werden die weißen Holzkreuze mit den aufgesetzten Motorradhelmen an der Landesstraße 331 und an der Kreisstraße 136 erhalten bleiben. Diese stellte die Polizei Hoya gemeinsam mit der Verkehrswacht Nienburg und der Straßenmeisterei dort im vergangenen Jahr auf (wir berichteten). „Sie sollen Motorradfahrende zu einer vorausschauenden und verantwortungsvollen Fahrweise animieren“, sagt Kempin über die Intention dieser Maßnahme.

Darüber hinaus würden die Hoyaer Beamten die bekannten Motorradstrecken während ihrer Verkehrssicherheitswochen sowie während der regulären Streifentätigkeiten im Fokus behalten und Kontrollen durchführen, so Andrea Kempin abschließend.