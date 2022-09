Neue Verkehrsführung an der Deichstraße: Gegen den Verkehr - für die Anwohner

Von: Nala Harries

Grundgedanke der neuen Verkehrsregelung war es, so begründet es CDU/SPD-Fraktionsvorsitzender Friedrich Gilster, den Berufs- und Durchgangsverkehr aus der Deichstraße im Bereich Centralplatz bis zur Ecke Von-Kronenfeldt-Straße herauszunehmen und über die dafür vorgesehenen Hauptstraßen umzuleiten. © nala harries

Hoya – Die neue Verkehrsregelung an der Deichstraße/Ecke Von-Kronenfeldt-Straße verursachte in den vergangenen Tagen viel Aufruhr. Der Ärger einiger Bürger ist groß. So wird die Entscheidung der Stadt, von der Deichstraße nur noch links in die Von-Kronenfeldt-Straße abzubiegen statt in Richtung Kino, unter anderem als „völlig unüberlegt“ oder gar als „Schikane“ bezeichnet (siehe Leserbrief).

Es geht sogar so weit, dass sich Verkehrsteilnehmer über die neue Regelung hinwegsetzen und unbeirrt ihrer gewohnten Route folgen (wir berichteten). Aber was haben sich die Stadtratsmitglieder dabei gedacht? Die Kreiszeitung hat mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU und SPD, Friedrich Gilster, sowie mit Brigitte Stöver (Die Basis) gesprochen.

„Grundgedanke war es, den Berufs- und Durchgangsverkehr aus der Deichstraße im Bereich Centralplatz bis zur Ecke Von-Kronfeldt-Straße herauszunehmen und über die dafür vorgesehenen Hauptstraßen Weser-, Bücker- und Von-Staffhorst-Straße sowie die Straße Auf dem Kuhkamp umzuleiten“, sagt Gilster über die Hintergründe der Entscheidung. Denn seitens der Anwohner der Deichstraße würden schon lange Beschwerden vorliegen. „Und das mit Recht. Durchgangsverkehr hat in einem verkehrsberuhigten Bereich nicht stattzufinden“, hält er fest.

Verkehrsführung hin oder her: Gestern war eine Fahrt durch die Deichstraße ohnehin nicht möglich. Aufgrund der dortigen Abrissarbeiten ist kurzfristig eine Bedarfssperrung eingerichtet worden. © Nala Harries

Vor dem Hintergrund der Baumaßnahmen im Bereich der Straße Auf dem Kuhkamp (wir berichteten) habe die Verwaltung seinerzeit die aktuelle Regelung vorgeschlagen, führt der Fraktionsvorsitzende weiter aus. Inwieweit damit das Ziel erreicht werde, solle im Rahmen der nächsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschuss erörtert werden. „Ziel bleibt aber, die Deichstraße – wie vorgesehen und ausgeschildert – verkehrlich zu beruhigen und den Fußgängern und Radfahrern mehr Platz und Sicherheit zu geben“, macht Friedrich Gilster deutlich. Die Deichstraße solle vor dem Hintergrund der anstehenden Neugestaltung insgesamt für Anwohner und Besucher, die beispielsweise den Weserradwanderweg nutzen, attraktiver und sicherer gemacht werden.

Brigitte Stöver hat diesbezüglich jedoch eine ganz andere Meinung: „Die geänderte Verkehrsführung ist aus meiner Sicht nicht zweckmäßig und unnötig“, sagt sie. Zwar könne sie den Aspekt der Verkehrsberuhigung und die daraus resultierende geringere Lärmbelästigung nachvollziehen. Die Nachteile der neuen Regelung würden aber überwiegen. „Geschäfte, Läden und Dienstleister, die es ohnehin kaum noch in dem betroffenen Teil der Deichstraße gibt, werden nicht mehr wahrgenommen und gegebenenfalls nicht mehr angefahren“, führt sie ihre Bedenken dazu aus.

Näher betrachtet, ist das Anfahren der dort angesiedelten Unternehmen von der Innenstadt aus – ausgenommen des Kinos – zwar ebenso möglich wie zuvor. Neu ist aber, dass nicht mehr der Deichstraße gefolgt werden kann, sondern Verkehrsteilnehmer stattdessen in die Von-Kronenfeldt-Straße abbiegen müssen.

Das ignorieren einige jedoch einfach und folgen weiter ihrer gewohnten Route. Daher hat die Stadt im Zuge der Änderung der Verkehrsregelung Polizeikontrollen angekündigt. Brigitte Stöver halte eine ständige Kontrolle mit den vorhandenen Ordnungskräften jedoch nicht für realisierbar. Wenn überhaupt, sei dies nur temporär beziehungsweise stichprobenartig möglich. Demzufolge bleibe der gewünschte Erfolg, die Einhaltung der Verkehrsführung, aus.

Kommentar: Falsche Entscheidung - Verkehrsführung macht keinen Sinn

Trifft die Stadt Hoya eine Entscheidung, sind dabei in der Regel viele Interessen zu berücksichtigen. Im Fall der Änderung der Verkehrsführung an der Deichstraße haben sich die Verantwortlichen damit in eine Zwickmühle manövriert.



Die große Politik hält die Bürger seit geraumer Zeit dazu an, sich klimafreundlich zu verhalten. Wer sich aber kein Elektro-Auto leisten kann oder bei längeren Strecken lieber aufs Rad verzichtet, der muss auch weiter auf seinen Benziner oder Diesel setzen. Dann ist der direkte Weg zum Ziel der sinnvollste, um die Umwelt nicht noch weiter zu belasten. Doch durch die neue Verkehrsführung in der Grafenstadt muss ein nicht unerheblicher Umweg in Kauf genommen werden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen.



Die Stadt tut zwar so einiges, um den lokalen Handel zu unterstützen. Diese Maßnahme ist allerdings keine Wirtschaftsförderung: Ein Stopp an der Stadtbäckerei Uhde ist jetzt wenig attraktiv, wenn man zur Arbeit ins Industriegebiet jenseits des Filmhofs muss.



Und was ist mit den Bestrebungen, Entscheidungen im Interesse möglichst vieler Bürger zu treffen? Diesem Anspruch wird die Stadt bei der Einrichtung der neuen Verkehrsregelung nicht gerecht. Es profitieren Anwohner und Radfahrer, nicht aber Pendler und Unternehmen an der Deichstraße.



Alle Interessen unter einen Hut zu bekommen, ist sicherlich nicht einfach. Wenn jedoch klar ist, dass etwas falsch gelaufen ist, sollte man auch den Mut haben, eine Entscheidung zurückzunehmen.