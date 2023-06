Verkehrsführung an der Deichstraße in Hoya: „Schön, dass sich die Politik einsichtig zeigt“

Von: Nala Harries

Den Weg zur Stadtbäckerei Uhde in Hoya müssen Kunden nach der Rücknahme der geänderten Verkehrsführung nun erst wieder finden, meint „Mein.Naturbrot“-Geschäftsführer Jan Kampe. © nala harries

Hoya – Der Ärger und die Sorge waren groß, als die Stadt Hoya im September vergangenen Jahres die Verkehrsführung an der Ecke Deichstraße/Von-Kronenfeldt-Straße änderte – besonders bei einigen der ansässigen Unternehmer, die Auswirkungen auf ihre Betriebe befürchteten. Bei einer Befragung des Filmhofs, des Lindenhofs, der Firma Neumann-Autoteile und der Stadtbäckerei Uhde fielen in diesem Zusammenhang unter anderem Worte wie „Umsatzeinbußen“, „Katastrophe“ und „völlig unnütze Aktion“ (wir berichteten).

Doch nun können alle wieder aufatmen. Denn die Stadt hat die geänderte Verkehrsführung wieder aufgehoben. Diese besagte, dass Autofahrer von der Weserbrücke kommend nur nach links in die Von-Kronenfeldt-Straße abbiegen dürfen. Seit der Rücknahme können jedoch alle wieder ihrer gewohnten Route Richtung Filmhof folgen.

„Das finde ich super“, sagt „Mein.Naturbrot“-Geschäftsführer Jan Kampe auf Nachfrage. Damals bezeichnete er die Regelung mit Blick auf die Auswirkungen auf die Umsatzzahlen seines Unternehmens als „Katastrophe“. Kampe geht allerdings nach der Umstellung davon aus, dass die Kunden den Weg erst wieder finden müssten.

Ebenso erleichtert zeigt sich Elke Brümmer, die Inhaberin des Filmhofs. „Ich denke, dass sich das auch auf uns vorteilhaft auswirken wird“, sagt sie. Da die Regelung jedoch erst vor Kurzem zurückgenommen worden sei, könne sie noch nicht berichten, ob dadurch mehr Gäste ins Kino gekommen seien.

Matthias Duske vom Team des Lindenhofs bezeichnete die Änderung damals als „völlig unnütze Aktion“ und nannte sie einen „Schildbürger-Streich“. „Zum Glück wurde die Regelung wieder aufgehoben“, meint er jetzt. „Schön, dass sich die Politik einsichtig zeigt“, fügt er hinzu. Ihn freue es besonders, dass sein Team und er nicht stetig gegen die bestehenden Verkehrsregeln verstoßen müssten, denn bei Auslieferungen hätten sie auch weiterhin die gewohnte Route genommen.

Holger Neumann von Neumann-Autoteile hatte durch die Änderung der Verkehrsführung an der Ecke Deichstraße/Von-Kronenfeldt-Straße mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Sein Kundenparkplatz wurde oftmals zum Wenden genutzt, um anschließend der Straße Richtung Filmhof zu folgen. „Ich hoffe, dass sich das nun wieder bessern wird“, sagt er auf Nachfrage. Da die neue, alte Regelung aber gerade erst in Kraft getreten sei, habe er noch keine Veränderung beobachten können. Er meint im gleichen Zuge aber ebenso, dass er das Hin und Her um die Verkehrsführung an der Deichstraße nicht nachvollziehen könne. Denn wenn man eine Entscheidung treffe, solle man auch dabei bleiben.