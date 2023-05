Wieder alles beim Alten: Stadt hebt geänderte Verkehrsführung an der Deichstraße auf

Von: Nala Harries

Teilen

Hinweisschild und Blumentopf sind verschwunden: Autofahrer, die von der Weserbrücke kommen, können nun wieder der Straße Richtung Kino folgen. Denn die Tafel, welche sie zum Abbiegen nach links in die Von-Kronenfeldt-Straße zwang, ist abgebaut worden. © nala harries

Hoya – Ein Verkehrshinweisschild an der Ecke Deichstraße/Von-Kronenfeldt-Straße in Hoya ist seit Kurzem verschwunden. Dieses verbot Autofahrern von der Weserbrücke aus kommend, der Straße in Richtung Filmhof zu folgen. Sie mussten stattdessen links in die Von-Kronenfeldt-Straße abbiegen (wir berichteten). Aber nicht nur das Schild, auch der große, rote Blumenkübel, der an der dortigen Kreuzung stand, ist weg.

Bei dem Verschwinden handelt es sich allerdings nicht um einen Streich zu Pfingsten, sondern um eine Entscheidung, die der Stadtrat nicht-öffentlich fällte.

Zur Erinnerung: Grundgedanke der geänderten Verkehrsführung im September 2022 war es, den Berufs- und Durchgangsverkehr aus der Deichstraße im Bereich Centralplatz bis zur Ecke Von-Kronenfeldt-Straße herauszunehmen und ihn stattdessen über die dafür vorgesehenen Hauptstraßen Weser-, Bücker- und Von-Staffhorst-Straße sowie die Straße Auf dem Kuhkamp umzuleiten. Denn seitens der Anwohner der Deichstraße hätten schon lange Beschwerden vorgelegen, rechtfertigte Stadtratsmitglied Friedrich Gilster (SPD) damals die Entscheidung.

„Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass das Ziel, den Durchgangsverkehr weitgehend aus der Innenstadt herauszubekommen, mit der Verkehrsführung Ecke Deichstraße/Von-Kronenfeldt-Straße nicht erreicht werden konnte. Im Rat bestand daher Einvernehmen, dass die alte Verkehrsregelung wieder hergestellt werden soll“, erläutert dazu jetzt der stellvertretende Stadtdirektor Peter Bruns auf Nachfrage. Knapp acht Monate nach der Einführung der neuen Verkehrsregelung sind Schild und Blumentopf also wieder abgebaut worden.

Dass es dazu kommen könnte, kündigte Stadtdirektor Detlef Meyer bereits im April im Gespräch mit der Kreiszeitung an. Er nannte in diesem Zusammenhang unter anderem auch die anhaltende Kritik als Grund für den denkbaren Rückbau. Denn die Änderung stieß bei Verkehrsteilnehmern und den ansässigen Unternehmen auf viel Gegenwind (wir berichteten). Hinzu komme, so Meyer weiter, dass sich eh kaum ein Verkehrsteilnehmer an die neue, vorgeschriebene Fahrtrichtung halten würde.

Da nun aber wieder alles beim Alten ist, können die Kritiker – zumindest was diesen Punkt betrifft – aufatmen. Allerdings habe der Rat kürzlich den Wunsch geäußert, die Verkehrssituation im gesamten Innenstadtbereich zu überdenken und neu zu beraten, berichtete der Stadtdirektor im April. Ob diesbezüglich tatsächlich ein neues Konzept umgesetzt wird und wann es soweit sein soll, ließ er noch offen.