Neuer Verein gegründet: Der „Hoya SV“ mischt seit Saisonbeginn auf dem Fußballfeld mit

Von: Nala Harries

Die Mitglieder des „Hoya SV“ mit dem Vorsitzenden Frank Mysliwietz (stehend, Zweiter von rechts) und seinem Stellvertreter Ferat Gören (stehend, links) beim Training auf dem Fußballplatz der Grafenstadt. © nala harries

Hoya – Seit Beginn der Saison mischt ein neuer Verein auf dem Fußballfeld mit: Die Rede ist vom „Hoya Sportverein (SV)“. Dieser hat sich zwar bereits 2021 gegründet, doch richtig startklar war man erst zum diesjährigen Saisonauftakt. „Das hat durch die Pandemie alles etwas länger gedauert“, erklärt Vorsitzender Frank Mysliwietz. Er bildet mit seinem Stellvertreter Ferat Gören die Spitze des neuen Vereins.

Beide waren zuvor Trainer und Co-Trainer bei der Sportgemeinschaft (SG) Hoya.

„Es gab unterschiedliche Meinungen. Die Ansichten zum Thema Fußball passten nicht überein und wir wollten unseren Weg anders gestalten“, fasst Mysliwietz die Gründe für die Neuaufstellung knapp zusammen. „Außerdem strebten wir schon länger an, unseren eigenen Verein zu gründen“, fügt Rahim Omar, Spieler und Vorstandsmitglied, hinzu. Trotz Trennung wünsche der SV der SG aber nur das Beste. Klar ist allerdings: „Wir machen unser Ding und die ihres“, betonen die beide.

Aktuell zählt der neue Verein bereits 40 Mitglieder mit den unterschiedlichsten Wurzeln, darunter Russen, Syrier, Rumänen, Deutsche und Nigerianer. „Unsere Satzung ist streng gefasst“, sagt der Vorsitzende. Sie sehe Fairness, Gewaltlosigkeit, ein Miteinander sowie Toleranz gegenüber anderen Nationalitäten vor, erläutert er die Regeln und betont: „Das sind die obersten Gebote. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus.“ Kompromisse oder zweite Chancen gewähre der „Hoya SV“ diesbezüglich nicht.

Frank Mysliwietz liegt viel an „seinen Jungs“ und daran, Vorurteile aus dem Weg zu räumen. „Deutschland sind nicht nur blonde Haare und blaue Augen. Sondern Deutschland ist Zuversicht und Chancengleichheit“, bringt er es auf den Punkt. So gestaltet sich der Verein für ihn auch wie eine Art „große Familie“. „Jeder von ihnen ist für mich wie ein Sohn“, sagt er.

Die Vereinsgründung führte im Übrigen auch tatsächlich zu einer Familienzusammenführung, erläutert Rahim Omar. Nachdem sein Vater Saad Omar, einer der treusten Zuschauer bei Fußballspielen, kürzlich verstorben war, vereinten sich seine Brüder und er im neuen „Hoya SV“. Zuvor waren sie in unterschiedlichen Vereinen aktiv oder hatten das Kicken ganz aufgegeben. „Für unseren Vater spielen wir wieder alle in einer Mannschaft“, berichtet Rahim Omar.

Und mit diesem Team möchte der SV nun richtig durchstarten. Von der dritten Kreisklasse aus soll es Saison für Saison weiter nach oben gehen. „Wir wollen nicht lang zögern“, sind sich Frank Mysliwietz und Rahim Omar sicher. Einen ersten Erfolg kann der „Hoya SV“ jedenfalls schon vorweisen: Die erste Herrenmannschaft siegte im Pokalspiel kürzlich mit 3:2 gegen den SSV Rodewald. In der nächsten Runde geht es dann am 25. August gegen den TSV Eystrup weiter. Ferner ist für den 21. August ein Spiel gegen den TSV Wietzen geplant. Am 23. Oktober stehen sich dann die SG Hoya und der „Hoya SV“ erstmals auf dem Platz gegenüber. „Wir gehen in jedes Spiel mit Respekt hinein“, unterstreicht Rahim Omar.

Was außer einem zügigen Aufstieg geplant ist? „Aktuell haben wir eine Herrenmannschaft und 26 Aktive im Alter von 17 bis 27 Jahren. Es zeichnet sich also ab, dass wir in der nächsten Saison ein zweites Team stellen werden“, kündigt der Vorsitzende an. Zudem plant der Verein, neben Fußball auch weitere Sparten zu integrieren. „Wir wollen aber erst einmal langsam anfangen und nicht alles auf einen Schlag machen“, so Mysliwietz. In den kommenden Jahren könnte aber beispielsweise eine Frauenmannschaft oder eine Handballsparte etabliert werden. Dies sei jedoch immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Zudem wäre es äußerst wichtig, stets Fachpersonal zu beschäftigen, findet er. Trainer- sowie Schiedsrichterlehrgänge des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) seien daher feste Termine im Kalender der Ehrenamtlichen.

Darüber hinaus strebt der „Hoya SV“ eine enge Verbindung zur Stadt an. Das hat er schon mit der Auswahl des Vereinslogos bewiesen. Dieses zeigt nämlich eine Bärentatze und ist gekennzeichnet von den Farben Schwarz und Gelb – ähnlich wie das Wappen der Grafenstadt.

Wer Interesse am Fußballspielen hat, kann sich bei dem Vorsitzenden Frank Mysliwietz unter der Telefonnummer 0151/52551363 melden oder einfach während der Trainingszeiten vorbeischauen. Die Mannschaft trifft sich jeden Mittwoch und Freitag von 19.30 bis 21 Uhr auf dem Sportgelände (Am Sportplatz) in Hoya.