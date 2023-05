Verein aus Hoya besucht Mittelalter-Markt in Rotenburg

Der Katharinenmarkt-Verein aus Hoya reist nach Rotenburg. © jonasjaromir

Hoya/Rotenburg – Graf Otto der Dritte von Hoya und Bruchhausen lädt zu einer Reise ins ferne Rotenburg ein. Am Pfingstmontag, 29. Mai, besucht der Katharinenmarkt-Verein zu Hoya den mittelalterlichen Markt um das Heimathaus Rotenburg. Die gräfliche Familie mit ihrem Gefolge ist eingeladen und wird ihrem Stande entsprechend empfangen, teilt der Verein mit.

Rund ums Heimathaus bevölkern Handwerker und Krämer, edle Ritter und Hofdamen, Gaukler und Musikanten die Wiesen und bieten „trefflich Kurtzweyl“ für die gräfliche Abordnung an. Der Verein möchte dort die Grafenstadt Hoya vertreten und zum Katharinenmarkt im September einladen.

Wer an der Fahrt nach Rotenburg teilnehmen möchte, soll sich in entsprechendem Gewand am Pfingstmontag um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank in Hoya einfinden.