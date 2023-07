Vandalen sorgen für Chaos in Eystrup: Kita-Team bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Von: Nala Harries

Unbekannte haben kürzlich versucht, in das Spielhaus (rechts) auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Kleine bunte Welt“ in Eystrup einzudringen. Zudem sind sie in den Bauwagen (links hinten) eingestiegen. © nala harries

Eystrup – Vandalen sorgten in der Vergangenheit des Öfteren für Chaos auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Kleine bunte Welt“ in Eystrup. Zuletzt ließen dort Unbekannte diesen Monat ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Schon mehrmals habe die Kita die Vorfälle bei der Polizei angezeigt, so Leiterin Tanja Fischer. Doch bisher seien die Täter nicht gefunden worden, sodass das Team die jüngsten Beschädigungen nicht mehr gemeldet habe.

Derzeit ist die Einrichtung geschlossen. Fischer und ihre Kollegen sind daher umso mehr besorgt, dass sie nach der Schließzeit wiederkommen und erneut Beschädigungen vorfinden könnten. Aus diesem Grund bittet die Kita nun die Öffentlichkeit um Mithilfe, Augen und Ohren offen zu halten.

Wie Fischer erzählt, hätten Unbekannte sich im Juli erneut Zutritt zu dem Gelände verschafft und unter anderem versucht, in das Spielhaus einzudringen. Zwar sei ihnen dies nicht gelungen, doch dabei sei das Schloss beschädigt worden, sodass dieses ersetzt werden musste. „Darüber hinaus sind die Täter durch ein Fenster in unseren Bauwagen eingedrungen“, berichtet die Leiterin weiter. Einen Teil der Ausstattung hätten sie daraufhin im Außenbereich verteilt. Auch Blumentöpfe auf der Terrasse seien nicht von ihnen verschont geblieben, ebenso wenig wie ein Vogelhaus, welches ein Geschenk für die Kindergartenkinder gewesen sei. „Die Kinder sind darüber sehr traurig“, gibt Fischer die Stimmung wieder.

Auch in den vergangenen Jahren ist es zumeist während der Sommerferien zu ähnlichen Vorfällen in Eystrup gekommen. Neben den Zerstörungen würden dann oftmals Flaschen und Zigarettenstummel darauf hinweisen, dass jemand das Gelände betreten habe, so Fischer. Es sei auch schon vorgekommen, dass Unbekannte die Spielküche beschädigt hätten und beispielsweise die dazugehörige Spüle herausgerissen haben. „Es wirkt so, als würde das aus reiner Langeweile geschehen“, findet Tanja Fischer und betont, wie ärgerlich die Auswirkungen dieser Taten für den Kindergarten seien. „Ich verstehe die Hintergründe dafür einfach nicht“, unterstreicht sie.

Die Leiterin vermutet, dass es sich bei den unerwünschten Besuchern um Jugendliche handeln könnte, die die Dunkelheit am Abend für ihre Zwecke nutzen würden. „Der Spielplatz ist nicht gut einsehbar und der Zaun nicht sonderlich hoch“, meint Fischer. Zwar gebe es eine Alarmanlage, diese decke jedoch nicht den Spielplatz ab.

Das Kita-Team habe einige der Vorkommnisse bereits bei der Polizei gemeldet. Das bestätigt auch die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg auf Anfrage, die in der Vergangenheit Strafverfahren wegen Sachbeschädigung bearbeitet hätte. „Das ist jedoch immer eine Anzeige gegen Unbekannt“, erklärt Tanja Fischer. Die Täter zu finden, wenn man nicht wisse, um wen es sich dabei handele, sei schwierig, stellt sie klar.

Polizeipressesprechering Andrea Kempin spricht bei derartigen Sachbeschädigungen von sogenannten aufklärungsungünstigen Delikten. Denn das Spurenaufkommen sei häufig gering und auch Zeugen würden eher selten zur Verfügung stehen. „Dennoch lag die Aufklärungsquote in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich bei knapp 33 Prozent, was bedeutet, dass ungefähr jede dritte Tat aufgeklärt werden kann“, sagt Kempin. In Eystrup ist dies jedoch bisher nicht der Fall gewesen.

Zudem unterstreicht Kempin, dass Sachbeschädigungen und Hausfriedensbrüche keine Bagatelle, sondern Straftaten seien. „Sachbeschädigungen können mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Hausfriedensbruch kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet werden. Zivilrechtliche Schadensersatzforderungen kommen gegebenenfalls noch dazu“, erklärt die Pressesprecherin.

Da von den Tätern, die für Chaos auf dem Kita-Gelände sorgten, bisher noch keine Spur ist, bitten Tanja Fischer und ihr Team darum, dass Nachbarn, Spaziergänger und Einwohner Augen und Ohren offenhalten. „An dem Gelände gehen oft viele Menschen mit ihrem Hund vorbei“, weiß die Leiterin. Falls jemand Personen sehen sollte, die auf dem Kita-Gelände etwas zerstören sollten, solle er sich an die Polizei wenden. Die Beamten des Kommissariats in Hoya sind erreichbar unter Telefon 04251/67280.

Es komme auch vor, dass Familien mit ihren Kindern den Spielplatz der „Kleinen bunten Welt“ nachmittags nutzen würden. „Es handelt sich zwar nicht um einen offiziell öffentlichen Spielplatz, aber dagegen haben wir prinzipiell nichts einzuwenden.“ Auch wenn Jugendliche meinen würden, sie müssten sich dort abends treffen, sei das geduldet – so lange nichts zerstört und der angesammelte Müll wieder mitgenommen werde. „Kaputte Glasflaschen sind gefährlich für die Kinder, die dort spielen“, betont Tanja Fischer in diesem Zuge noch einmal.

Die Schadenssummen, die bei den Zerstörungen auf dem Gelände der Eystruper Kindertagesstätte bisher zusammengekommen sind, seien begrenzt, aber in vielen Fällen handele es sich bei den zerstörten Gegenständen um Erinnerungsstücke, erklärt Kita-Leiterin Tanja Fischer und verweist dabei beispielsweise auf das zuvor genannte Vogelhaus.