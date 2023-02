Vandalen wüten in Eystrup: Polizei sucht Zeugen zu drei Straftaten

Von: Nala Harries

Rückstände der Schmierereien im Eystruper Bahnhof sind noch zu erkennen. © nala harries

Eystrup – Eystrup ist in der jüngsten Vergangenheit Anlaufpunkt für Vandalen, Diebe und Einbrecher gewesen. Aktuell sucht die Polizei Zeugen zu gleich mehreren Straftaten, die bislang unbekannte Täter unter anderem am Wochenende begangen haben sollen.

So wüteten zum wiederholten Mal Vandalen am Stand des „MahlenEi“ (Mahlen 4) in Eystrup. Die Betreiber hatten die anderen Standorte in Hassel an der Hauptstraße 39 sowie an der Mahler Straße am Waldrand kurz vorm Tempo-30-Schild bereits aufgrund von Diebstahl und Vandalismus geschlossen. Mehrere Tausend Euro Schaden seien auf diese Weise in den vergangenen Monaten verursacht worden, teilen sie auf Nachfrage mit.

Unbekannte brechen den Stand des „MahlenEi“ gewaltsam auf, stehlen das enthaltene Bargeld in der Kasse und schlagen mit einem Schild die dort installierte Überwachungskamera vom Baum. © friedrichs

Am Wochenende schlugen Randalierer nun erneut zu. In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen brachen sie den Selbstbedienungsladen für Eier und Kartoffeln vor dem Hof Friedrichs gewaltsam auf. Sie entwendeten das enthaltene Bargeld in der Kasse und schlugen mit einem Straßenschild die dort installierte Überwachungskamera von einem Baum, geht aus einem Polizeibericht hervor. Diese sowie eine weitere Kamera nahmen die Diebe mit. Die Beamten beziffern die Schadenshöhe auf rund 500 Euro. Doch bevor die Geräte zerstört und entwendet worden sind, haben sie noch ein Bild von den Tätern aufnehmen können. Dieses kursiert nun im Internet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer jedoch weitere Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich mit den Beamten aus Eystrup (Telefon: 04254/802210) oder Hoya (Telefon: 04251/67280) in Verbindung zu setzen. „Wir haben noch nicht aufgegeben, aber unsere Öffnungszeiten angepasst. Denn solche Angriffe geschehen immer nach Sonnenuntergang“, kündigen die Betreiber an. Demnach ist der Stand des „MahlenEi“ (Mahlen 4) nicht mehr 24 Stunden geöffnet, sondern nur noch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Das MahlenEi hat seine Öffnungszeiten angepasst. © Nala Harries

Das war jedoch noch nicht alles: Denn auch im Bahnhof in Eystrup waren am Wochenende Vandalen aktiv. Ob es sich dabei um die gleichen Täter handelt, die auch den Stand des „MahlenEi“ überfallen haben, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Die Unbekannten verwüsteten die dortigen Sanitäranlagen, beschmierten die Wände, Fliesen und Scheiben unter anderem mit Joghurt und zerstörten darüber hinaus einen Seifenspender sowie einen Toilettenpapierhalter. Eine Reinigungskraft hatte das Chaos am Sonntagabend entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Zur Schadenshöhe können die Beamten aktuell noch nichts sagen.

Etwas länger zurück liegt zudem ein versuchter Einbruch in eine Apotheke an der Bahnhofstraße in Eystrup. Dieser ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Dienstag, 31. Januar, gegen 0.43 Uhr. Die Täter waren bestrebt, mit einer Gartenschere die automatische Schiebetür aufzuhebeln, haben erste Erkenntnisse der Beamten ergeben. Eine Anwohnerin hörte verdächtigte Geräusche, sah in der Dunkelheit drei Unbekannte vor der Apotheke und alarmierte die Polizei. Die Täter ergriffen noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Trotz intensiver Fahndung konnte die Polizei sie nicht ausfindig machen. Laut der Pressemitteilung sollen sie jüngeren Alters und mit dunklen Winterjacken bekleidet gewesen sein. Ein Schaden ist nach ersten Erkenntnissen an der Apotheke nicht entstanden, geht aus dem Bericht hervor.

Zeugen sollen sich bei den Beamten aus Hoya oder Eystrup melden.