Aus Alt mach Neu: Katrin Rokitta fertigt Kunstwerke aus Tetra Paks, Wachsresten und Stöckern

Von: Nala Harries

Die kreative Arbeit ist für Katrin Rokitta nach eigenen Angaben wie eine Meditation. © nala harries

Eystrup – Dass eine leere Milchverpackung, ein ausgedienter Pullover oder Kerzenwachsreste keine Dinge sind, die sofort in die Tonne gehören, beweist ein Blick auf Katrin Rokittas kleine Kunstwerke, die sie allesamt aus diesen Materialien gefertigt hat. Die Eystruperin mag es, kreativ zu sein. Und sie mag es, aus scheinbar unbrauchbaren Sachen, etwas Neues und Schönes zu zaubern. Upcycling wird das genannt.

Seit Ende 2022 startet die 54-Jährige mit ihren Briefkarten aus Tetra Paks, Kissen aus ausgedienten Jeans und Pullovern, Spruchstöckern und allerlei anderen kleinen Geschenk- und Deko-Artikeln voll durch. Auch selbst gegossene Kerzen, Holzbretter mit ausgewählten Worten, Nettes aus dem Glas sowie selbst gestrickte Socken gehören in ihr Sortiment. „Ganz neu ist das klitzekleine Freude-Buch“, meint Katrin Rokitta. Darin könne man jeden Tag etwas notieren, was einem besonders positiv aufgefallen sei. „So fokussiert man sich auf etwas Schönes, und das kann im Kopf einiges zurechtrücken“, ist die Eystruperin überzeugt. All ihre Stücke sind handgemacht und jedes Teil ein Unikat.

Bei Katrin Rokittas Produkten handelt es sich um Mitbringsel, die für wenig Geld jemandem eine Freude bereiten sollen. „Ich schenke auch gern, und ich freue mich, wenn andere sich freuen.“ Zu haben sind diese beispielsweise in der „Outfiteria“ in Hoya, im Geschäft „Fachfrau“ in Wietzen oder auf Wunsch bei der Eystruperin selbst. Zudem sind ihre Upcycling-Kunstwerke in Rokittas Kaffeemanufaktur und Rösterei in Mecklenburg-Vorpommern erhältlich, die der Cousin ihres Mannes betreibt. Ebenso präsentiert sie ihre Mitbringsel bei Hobbymärkten wie der Gartenkunstausstellung von Ingrid Bredehorst in Heesen. Dafür hat die gelernte Floristin und Buchhändlerin vor wenigen Monaten ein Kleingewerbe angemeldet. „Echt_schief“ heißt ihre Firma, die sie in dem sozialen Netzwerk Instagram unter diesem Namen vermarktet.

Hund Fiete ist immer mit dabei: Bei Spaziergängen mit ihrem Vierbeiner sammelt Katrin Rokitta beispielsweise Stöcker, die sie später mit Sprüchen verziert. © Nala Harries

Sie ist überzeugt: „Es muss nicht alles gerade sein, damit es schön ist; und wenn es nicht schief ist, ist es auch nicht echt.“ Nach diesem Motto hat Katrin Rokitta auch ihren Firmennamen ausgewählt. „Ich schneide alles frei Hand, messe nichts aus. Dann kann es eben mal schief werden“, erklärt sie und hält eine ihrer Briefkarten zu verschiedenen Anlässen in die Höhe. „Ich koche auch nicht nach Rezept“, unterstreicht die 54-Jährige.

All die Kleinigkeiten produziert die Eystruperin zu Hause, manchmal in ihrem Nähstübchen, manchmal auf der Terrasse. Im Außenbereich liegen derzeit viele bunte Milchverpackungen, die Katrin Rokitta schon ausgeschnitten, gewaschen und bemalt hat. Auch zahlreiche Stöcker, die sie später noch mit einem schönen Spruch versehen möchte, haben dort vorerst ihren Platz gefunden.

Die Tetra Paks sammeln sie und ihre Familie, einige bekommt Katrin Rokitta aber auch von Bekannten, wie beispielsweise ihrer Friseurin. Die Stöcker nimmt die Eystruperin mit, wenn sie mit ihrem Hund Fiete durch den Wald spaziert. Während der Touren ergeben sich zumeist dann auch die Fotomotive, die sie anschließend für ihre Briefkarten verwendet. Aber auch Urlaubsbilder nutzt die 54-Jährige dafür gern. Das Kerzenwachs wird ebenfalls gehortet und mithilfe von Hitze und einer Silikonform in einen neuen Gebrauchsgegenstand verwandelt. Die ausgedienten Kleidungsstücke für die sogenannten Leseknochen spenden Familienmitglieder oder Freunde. „Ich versuche, für meine Produkte nichts zu kaufen“, verdeutlicht sie.

Die Sprüche, mit denen Katrin Rokitta ihre Produkte versieht, findet sie in Büchern oder dem Internet. Gesammelt in einem Notizbuch, kann sie so auswählen, welcher am besten zu dem jeweiligen Bild auf der Karte passen könnte. „Wenn das Foto beispielsweise eine Tür zeigt, suche ich nach ein paar schönen Zeilen zur Thematik Weg“, erklärt sie.

Bis aus einem Milchkarton eine schöne Karte wird, aus einem Brett ein Deko-Artikel oder aus Papier und gebrauchten Tetra Paks ein Freude-Buch, braucht es Zeit. „Das ist alles sehr aufwendig“, sagt die Eystruperin.

Doch die Arbeit lohnt sich. „Zwar kann nicht jeder mit meinen Sachen etwas anfangen, aber bei manchen treffe ich damit voll ins Schwarze“, erzählt Katrin Rokitta von den Rückmeldungen ihrer Kunden. Viele von ihnen würde sich gezielt Produkte mit Sprüchen aussuchen, bei denen die Worte zu der jeweiligen Situation oder Persönlichkeit des Beschenkten passen. „Und möglicherweise können die Sprüche ja auch etwas bewirken“, hofft die Eystruperin.