Tödlicher Unfall: 71-Jährige überfährt eigenen Ehemann

Gas und Bremse verwechselt

Hoya - Zu einem tragischen Unfall mit einem Toten kam es am Mittwochmittag an der Deichstraße in Hoya. Nach Polizeiangaben vom Unfallort hat eine 71-jährige Frau ihren Ehemann mit einem Auto überfahren.